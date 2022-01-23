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Kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler - Son Dakika

Kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler

23.01.2022 15:27

Ankara'da, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve hayvanseverler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına kuru mama desteği verdi.

Ankara'da, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve hayvanseverler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına kuru mama desteği verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sokakta Kalanlar Derneği ve Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyeleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan sokak hayvanları için bir araya geldi.

Çankaya ilçesine bağlı İmrahor bölgesinin yüksek kesimlerde yaşayan sokak hayvanları için farklı noktalara mama bırakan belediye ekipleri ve hayvanseverler, yaralı ya da bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilen hayvanları da toplayarak tedavi merkezlerine götürdü.

12 yıldan bu yana hayvanların yardımına koşuyorlar

Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, havaların soğumasıyla sokak hayvanlarına yardım konusunda herkesin daha duyarlı olmasını istedi.

Yaklaşık 12 yıldan bu yana arazide ve dağlarda sokak hayvanları için gıda dağıtımı yaptıklarını aktaran Açık, haftanın her günü bu bölgelere yiyecek taşıdıklarını söyledi.

Pati Koruyucuları Kurucusu Erkin Erdoğdu ise özellikle kış şartlarında sokaktaki hayvanların besine erişiminde sıkıntı yaşadığını ve aç kalma riski ile karşı karşıya kalabildiğini vurguladı.

Düzenli aralıklarla bölgeye gelerek, hayvanların besin ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Erdoğdu, "Şu anda İstanbul'da her iki yakada toplam 450 kişi bir araya geldi ve tonlarca mamayı Aydos, Çatalca, Kurtköy gibi bütün ormanlara ulaştırmaya çalışıyor. Toplam 15 şehirde 1500 kişi ile besleme yapıyoruz." diye konuştu.

Kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler
Kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler
Kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler
Kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler - Son Dakika
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