Kışın Çamuru, Yazın Tozu Artık Sorun Değil: Rizline'den 3D Koruma Çözümü

13.10.2025 13:46  Güncelleme: 13:53
Yerli üretici Rizline, araca özel tasarladığı 3D havuzlu paspas ve bagaj havuzu modelleriyle sürücülere dört mevsim dayanıklı koruma sunuyor.

Otomotiv sektöründe "araca özel tasarım" anlayışı hızla yaygınlaşıyorSürücüler artık yalnızca aracın dış görünümüne değil, iç mekan konforuna ve korunmasına da önem veriyor. Türkiye merkezli Rizline, geliştirdiği 3D havuzlu paspas ve bagaj havuzu üretim teknolojisiyle bu alanda öne çıkan markalar arasında yer alıyor.

Her araç modeline özel olarak tasarlanan Rizline paspaslar, zemine tam uyum sağlayan 3 boyutlu formu sayesinde hem estetik bir görünüm kazandırıyor hem de maksimum koruma sunuyor. Yüksek kenar yapısı, sıvı ve tozun zemine ulaşmasını engellerken, kolay temizlenebilir malzeme yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı sağlıyor.

Yerli Üretim, Küresel Kalite Standartlarıyla Buluştu

Rizline, üretim sürecinin tamamını Türkiye'de gerçekleştiriyor. İstanbul'daki modern tesislerinde tasarlanan ürünler, Avrupa kalite standartlarına uygun olarak üretiliyor. Markanın ürün gamı; 3D havuzlu paspas, bagaj havuzu, cam rüzgarlığı ve port bagaj sistemleri gibi araç içi ve dışı koruma ürünlerinden oluşuyor.

Bugün Rizline ürünleri yalnızca Türkiye'de değil; Amerika, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de tercih ediliyor. Marka, bu ihracat başarısıyla Türk otomotiv yan sanayisinde yenilikçi bir konuma sahip.

Rizline 3D havuzlu paspaslar, günlük kullanımda araç içinde oluşan kir, toz, sıvı ve dış etkenlere karşı tam koruma sağlıyor. Esnek ve kokusuz malzeme yapısı, sürücüye konfor sunarken, kolay yıkanabilir yüzeyiyle zamandan tasarruf ettiriyor. Bagaj havuzları ise arka alanı koruma altına alarak hem estetik hem de işlevsel bir çözüm sağlıyor

Marka Yetkilileri: "Amacımız, Aracına Değer Veren Sürücülere Uzun Ömürlü Çözümler Sunmak"

Rizline yetkilileri, ürün geliştirme süreçlerinde kullanıcı geri bildirimlerini merkeze aldıklarını belirtiyor:

"Amacımız, araç sahiplerinin beklentilerine uygun, uzun ömürlü ve güvenilir çözümler üretmek. Her yeni modelde sürücü deneyimini biraz daha ileri taşımayı hedefliyoruz."

Rizline ürünleri, markanın resmi web sitesi olan rizline.com üzerinden ve seçili satış noktalarından temin edilebiliyor.

Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
