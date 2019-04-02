Kışın Donan Barajın Buzları Hala Çözülmedi
14 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış aylarında donan Dilimli Barajı'ndaki buzlar hala çözülmedi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde kış aylarında donan Dilimli Barajı'ndaki buzlar hala çözülmedi. Esendere
yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı, kış aylarında etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle tamamen donmuştu. Nisan ayına rağmen kentte etkili olan olumsuz hava nedeniyle buzları çözülemeyen Dilimli Barajı, vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor. Barajın donmuş manzarasında hatıra fotoğrafı çeken Bilal Tinar, "Bugün hemen hemen 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bugün Esendere tarafına giderken yolumuzun üzerinde Dilimli Barajı'na uğramayı da ihmal etmedik. Nisan ayına rağmen barajımız daha da çözülmemiş. Biz de fırsat bularak, donmuş baraja karşı fotoğraf çektik. Doyumsuz bir manzarası var" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:26 Kaynak: İHA
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