Siirt ve Batman'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Siirt ve Batman'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

29.11.2020 20:44

Siirt ve Batman'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Siirt ve Batman'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Hükümet Bulvarı'nın yanı sıra kentin işlek yerlerinden Güreş, Cumhuriyet ve Hakkı Akyüz caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kısıtlamanın başladığı anonsuyla kentin belirli noktalarında denetim yaptı.

-Batman

Batman'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Kısıtlamaların başlamasıyla kentin en işlek alanları olan Turgut Özal Bulvarı ve Atatürk Parkı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kısıtlamayla birlikte kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Ekipler, araçları tek tek durdurarak gerekli izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

Siirt ve Batman'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Siirt ve Batman'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Siirt ve Batman'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Siirt ve Batman'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet, Hükümet, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt ve Batman'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika


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