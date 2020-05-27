Kısıtlamanın bitmesiyle TEM'de araç yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Kısıtlamanın bitmesiyle TEM'de araç yoğunluğu oluştu
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte Kumburgaz TEM otoyolunda araç yoğunluğu oluştu.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte Kumburgaz TEM otoyolunda araç yoğunluğu oluştu.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Tüm yurtta uygulanan kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamasının bitmesiyle birlikte Kumburgaz TEM otoyolu İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 08:57 Kaynak: İHA
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