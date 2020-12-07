Kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

İzmit Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak beslenme noktalarına mama takviyesi yaptı.

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta kalan hayvanlara mama takviyesi yaptı. İzmit Belediyesi ekipleri, Kocaeli'de bir hayvan hakları derneği ve hayvan sever vatandaşlarla birlikte, havaların soğumasının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların sıkıntı yaşamaması içi besleme noktalarına mama takviyeleri yaptı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki dostlarımızı sevgisiz ve gıdasız bırakmayarak 9 beslenme noktasına yaklaşık 115 kilo mama desteği yaptı. Talepte bulunan hayvan severlere mama desteğinde de bulunan ekipler, duyarlı vatandaşların sokak hayvanları için kapılarının önüne su ile kuru mama bırakabileceklerini hatırlattı. - KOCAELİ