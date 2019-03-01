Kitap Okuyana Çay ve Kahve Bedava"

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nin projesi, Edirne'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle oluşturulan Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve açıldı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nin projesi, Edirne'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle oluşturulan Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve açıldı.



Kitap kahvede kitap okuyan öğrencilere, çay ve kahve bedava. Öğrenciler kütüphanenin yanı sıra oluşturulan sosyal alanda masa tenisi, oyun konsolundan oyun ve dart oynayabilecek.



AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kitap kahvenin açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası öğrencilerin çok kıymetli olduklarını söyledi.



Edirne'nin uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan şehirlerin başında geldiğini belirten Aksal, "Biz sıradan bir şehir değiliz. Edirne Balkanların başkentidir. Osmanlıya uzun yıllar başkentlik yapmıştır. Şimdi de balkanlardaki gönül köprüsüyle öğrencilerimiz Edirne'ye eğitim için geliyorlar." dedi.



Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri, Edirne Valiliği katkılarıyla açıldığını ifade ederek, "Kitap kahvemizin bir özelliği var. Buradaki her şeyin ücreti kitap okumaktır. Kitap okuyan tüm gençlerimize çay ve kahvemiz ücretsizdir." dedi.



Kitap kahvenin gençler için fayda sağlayacağını anlatan Çalışkan, projenin hayata geçmesinde katkıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve tüm yetkililere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından kitap kahvenin açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Gençlik Spor İl Müdürü Selim Ak, Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Proje Koordinatörü Muhammed Halid Durmuş ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Siirtli Merve Devlet Desteğiyle Hayvancılık Yapıyor

Yabancı Uyruklu Şahıslarla Askeri Bölgeye Giriş Yapan PKK'lı Terörist, Yakayı Ele Verdi

Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi

İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı