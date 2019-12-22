Kitap okuyarak farkındalık yaptılar - Son Dakika
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Kitap okuyarak farkındalık yaptılar

6 saat önce

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın üniversite topluluğu öğrencileri değişik bir etkinliğe imza attı.

Kitap okuyarak farkındalık yaptılar, System.String[]

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın üniversite topluluğu öğrencileri değişik bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, her hafta farklı bir yerde buluşarak şaşkın bakışlar altında kitap okuyarak kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyor.


Düzce'de öğrenim gören Düzce Üniversitesi Toplum Gönüllüleri öğrenci topluluğu üyesi gençler değişik etkinliklerle adından söz ettiriyor. Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı üyesi olan öğrenciler, Anıt Park'ta toplanarak kitap okudu. Her hafta farklı bir alanda toplanan öğrenciler, insanlarda farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Öğrencileri gören bazı vatandaşlar da kitap okurken bazı vatandaşlar ise şaşkın bakışlarla öğrencilerin yanından geçiyor.


Yaptıkları etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisi öğrencisi Abdullah Songüz; "Biz Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın Düzce örgütlenmesi olarak Düzce halkı için yerelde kitap okuma farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Onları da bizimle birlikte okumak için teşvik etmeye çalışıyoruz. Her hafta başka bir yerde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bizi görüp te kitap okumak isteyenler oluyor. Az önce de bir amca gelerek kitap okuma etkinliğine katıldı. Çocuklar da annelerine babalarına ne yapıyorlar diye sorup yanımıza geliyorlar. Kitap okumak istiyorlar. Her hafta farklı yerde yaparak insanları aramıza çekmeye çalışıyoruz. Buluştuğumuz yerde birkaç saat içinde kitap okuma etkinliğini sonlandırıyoruz" dedi. - DÜZCE

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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