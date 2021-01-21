Kitapta yazım yanlışı gören Demet Akalın MEB'i etiketleyerek isyan etti: Ben yapsam içimden geçersiniz!
21.01.2021 23:03
Sosyal medyada yaptığı imla hatalarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, bir Türkçe kitabındaki yazım yanlışını örnek gösterip isyan etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi hesabını etiketleyen Akalın, "Ben yapsam içimden geçersiniz" diye tepki gösterdi.
Yaptığı paylaşımlarla ve yazım yanlışlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın'ın isyanı sosyal medyayı salladı.
Demet Akalın, Instagram hikayesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi hesabını etiketleyerek Türkçe kitabındaki heceleme örneklerine isyan etti.
"KIRK YILDIR BİLDİĞİMİZ ŞEYLERİ NİYE BİRİNCİ SINIFTA DEĞİŞTİRİRLER"
Akalın, İlköğretim kelimesinin 'il-köğ-re-tim' şeklinde hecelenmesine tepki göstererek "Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?" ifadelerini kullandı.
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