Kitapta yazım yanlışı gören Demet Akalın MEB'i etiketleyerek isyan etti: Ben yapsam içimden geçersiniz! - Son Dakika

Kitapta yazım yanlışı gören Demet Akalın MEB'i etiketleyerek isyan etti: Ben yapsam içimden geçersiniz!

21.01.2021 23:03
Kitapta yazım yanlışı gören Demet Akalın MEB'i etiketleyerek isyan etti: Ben yapsam içimden geçersiniz!, System.String[]

Sosyal medyada yaptığı imla hatalarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, bir Türkçe kitabındaki yazım yanlışını örnek gösterip isyan etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi hesabını etiketleyen Akalın, "Ben yapsam içimden geçersiniz" diye tepki gösterdi.

Yaptığı paylaşımlarla ve yazım yanlışlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın'ın isyanı sosyal medyayı salladı.

Demet Akalın, Instagram hikayesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi hesabını etiketleyerek Türkçe kitabındaki heceleme örneklerine isyan etti.

Kitapta yazım yanlışı gören Demet Akalın MEB'i etiketleyerek isyan etti: Ben yapsam içimden geçersiniz!

"KIRK YILDIR BİLDİĞİMİZ ŞEYLERİ NİYE BİRİNCİ SINIFTA DEĞİŞTİRİRLER"

Akalın, İlköğretim kelimesinin 'il-köğ-re-tim' şeklinde hecelenmesine tepki göstererek "Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?" ifadelerini kullandı.

Kitapta yazım yanlışı gören Demet Akalın MEB'i etiketleyerek isyan etti: Ben yapsam içimden geçersiniz!

milli eğitim bakanlığı, Demet Akalın, Instagram, İsyan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kitapta yazım yanlışı gören Demet Akalın MEB'i etiketleyerek isyan etti: Ben yapsam içimden geçersiniz! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak İspanya'da çırılçıplak soyunan kadın, kürk protestosu yaptı Ayasofya'da çıplak poz veren mankenden özür geldi Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı aralık ayının futbolcusu seçildi Milli futbolcu Yusuf Yazıcı aralık ayının futbolcusu seçildi         
23:11
Erol Bulut: Mesut Özil'i en kısa zamanda sahalarda göreceğiz Erol Bulut: Mesut Özil'i en kısa zamanda sahalarda göreceğiz         
22:36
Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor         
21:53
Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak         
21:23
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz         
20:25
Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı         
18:16
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar         
13:43
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 23:18:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kitapta yazım yanlışı gören Demet Akalın MEB'i etiketleyerek isyan etti: Ben yapsam içimden geçersiniz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei