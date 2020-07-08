Kıyma ve kırmızı ette hileye dikkat - Son Dakika

Kıyma ve kırmızı ette hileye dikkat

Kıyma ve kırmızı ette hileye dikkatGIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yüzde yüz dana eti adı altında satılan kıyma ve sucuk gibi ürünlere merdiven altı üreticiler tarafından sakatat ve kanatlı hayvan eti karıştırıldığını, kırmızı ette ise tartıda ağır basması için şırıngayla...

Kıyma ve kırmızı ette hileye dikkat

Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek

GIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yüzde yüz dana eti adı altında satılan kıyma ve sucuk gibi ürünlere merdiven altı üreticiler tarafından sakatat ve kanatlı hayvan eti karıştırıldığını, kırmızı ette ise tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte edildiğini belirterek, yapılan hilelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Yasamız gereği, kıyma, sucuk, salam ve sosis üretildiğinde önceden dana etinin içerisine yüzdelerini belirtmek kaydıyla kanatlı hayvan eti karıştırılabiliyordu. Fakat son çıkan yasayla birlikte dana sucuğu yapıyorsanız içinde sadece dana eti olmak zorundadır. Maliyeti düşürmek isteyenler içine at eti, sakatat, kanatlı hayvan eti koyabiliyorlar. Bunlar tamamen taklit tağşiş olarak geçiyor. Bunları önlemenin yolu cezaların kat kat artırılması. Tarım ve Orman Müdürü çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu hilelere bakarak değil ancak analiz yaparak anlayabiliriz. Genellikle gözle anlaşılmaz. Bilinen, güvenilen firmalardan alışveriş yapmak gerekiyor. Etiket okumak da önemli. Bu taklit ürünleri yapanların çoğu merdiven altı işletmelerdir. Etiket üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vermiş olduğu işletme kayıt ve onay numarasının olması gerekiyor. Numara yoksa Alo 174'ü arayıp, mutlaka bir ihbarda bulunmak gerekiyor. Taklit ve tağşiş ürünlerin içine koyulan ürün önemli. Dana eti içerisine tavuk veya hindi koyulabiliyor. Ürünlerde bir bozukluk yoksa sağlığa zarar vermez. Fakat kullanılan hayvanların eti uygun koşullarda saklanmamışsa gıda güvenliğini sıkıntıya sokar. At ve eşek gibi hayvanların ürünleri kıymaların içine koyuluyorsa mikrobiyolojik ve ekonomik açıdan sıkıntı yaratır" dedi.

'MAHALLE KASAPLARINDAN ALIŞVERİŞ YAPSINLAR'

Buca Şirinyer'de kasaplık yapan Ahmet Karakurt ise vatandaşları uyararak, "Şu an sektörde insanlar ucuz et mal etmek için hilelere başvuruyor. Genelde dana kıymaya tavuk taşlığı ve sakatat karıştırılıyor. Biz iyi sınıf danaları keserek, müşterilere iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Güven vermek çok önemli. Kalitesiz ürün derdinde olan kişiler de yok olmaya mahkumlar. Devamlı denetlemelere takılıyorlar. Vatandaşımız mahalle kasaplarından, güvendikleri yerlerden alışveriş yapmalı. Gel geç, ayak altı ürün satan kişilerden et almasınlar. Karışım olan kıymalar daha çabuk bozuluyor, rengi daha mat oluyor. Lezzeti olmuyor. Etleri karıştırdıklarında baharatla açığı kapatıyorlar, buradan da yüzde yüz dana olmadığı anlaşılabilir" diye konuştu.

'HİLELİ KIYMA KOYU RENK OLUR VE DAĞILIR'

Çamdibi semtinde et ürünleri satan Yasin Akbıyık, "Dana etinden yapılan kıyma daha pembe ve açık renkte gözüküyor. Sakatat ve tavuğun taşlığıyla yapılan kıyma ise daha koyu renktedir ve lezzeti çok farklıdır. Hileli kıymayı ancak evde köfte yapıldığı zaman anlayabilirsiniz. Kıyma çabuk dağılır. Bonfilede ise ete su enjekte ediyorlar. Vatandaşlar dondurulmuş olan bu ürünleri evde ancak kuşbaşı yapıp yemeğin içine koyduklarında, kandırıldıklarını etin gereğinden fazla suyunu salmasıyla anlarlar. Etin rengi kararır. Ağırlığını yüzde 30, yüzde 20 artırırlar. 1 kilogram olduğunu sandığınız et aslında 850 gramdır. Maliyet olarak 60 TL olan bir ürün size 45 TL'ye satılır, fakat ürün aslında normal bir kasaptan alacağınız 30 TL'lik bir etle eş değerdir. Vatandaşlarımız bu konularda dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kıyma ve kırmızı ette hileye dikkat - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:05 PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
17:54
Gelibolu'da yangından sonra ikinci tehlike! Dereler temizlenmezse köyler ve tarlalar sular altında kalabilir
17:53
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
15:56
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 18:40:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıyma ve kırmızı ette hileye dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]