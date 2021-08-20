Kızıl Gökler Filmi - Son Dakika

Gizemli bir hastalığı olan bir kadın, oğlu ile birlikte uçakla yolculuk yapar. Uçak tam okyanusun üzerindeyken, bir grup terörist uçağın kontrolünü ele geçirir. Büyük bir tehlike içinde olan kadın, oğlunun hayatını kurtarmak için hayatı boyunca saklamaya çalıştığı karanlık sırrını açığa çıkarmak zorunda kalır.
Yönetmen: Peter Thorwarth
Senaryo: Stefan Holtz, Peter Thorwarth
Oyuncular: Peri Baumeister, Carl Koch, Alexander Scheer, Kais Setti, Gordon Brown, Dominic Purcell, Graham McTavish, Kai Ivo Baulitz, Roland Møller, Chidi Ajufo, Jan Loukota, Nader Ben-Abdallah, Leonie Brill, Rutger Lysen, Rainer Reiners, Ilona Schulz, Petra Michelle Nerette, David Hürten, Florian Schmidtke, William Young, Adriana Altaras, Valerie Vachkova, Jörg Bundschuh, Holger Hage, Jamie Marshall, Jan Filipensky, Julian Nest, Rebecca Dyson-Smith, Seam Turay, Jacqueline Macaulay, Ralph Gassmann, Matthew Burt
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Blood Red Sky
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Almanya, ABD
Orijinal Dili: Almanca, İngilizce, Arapça
Filmin Süresi: 121 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 23.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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