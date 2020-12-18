Kızılay'dan Başkan Öndeş'e teşekkür - Son Dakika

Kızılay'dan Başkan Öndeş'e teşekkür

18.12.2020 10:42
Kızılay'dan Başkan Öndeş'e teşekkür, System.String[]

Kızılay ve Germencik Belediyesi iş birliğiyle yapılan kan bağış kampanyalarında sağlanan büyük başarı sebebiyle Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr.

Kızılay ve Germencik Belediyesi iş birliğiyle yapılan kan bağış kampanyalarında sağlanan büyük başarı sebebiyle Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol tarafından Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Belediye Başkan Yardımcısı Muttalip Özsemerci ve belediye çalışanlarına teşekkür belgesi takdim etti. Germencik Belediye binası önünde mobil kan bağış merkezi açan Kızılay'a çalışanlar ve vatandaşlar tarafından önemli ölçüde kan bağışı sağlandığı gözlemlendi.

Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol Germencik'te kan bağış faaliyetlerini değerlendirerek ilçede gözle görülür ölçüde arttığını ifade etti. Dr. Şenol "Germencik Belediyesi'nin desteği ve katkısıyla düzenlediğimiz kan bağış kampanyalarında son 1.5 yılda ilçede katılım anlamında yüzde 50'den fazla artış var. Kan bağışı gibi önemli bir konuda Germencik'te gözle görülür ciddi bir artış olması bizler için mutluluk verici. Kanın tek kaynağının insan olması ve alınan kanların en az 8 saat süren bir incelemenin ardından hastaya verilebiliyor olmasını da düşünürsek acil bir durumda kan temin etme adına bağışın önemini daha iyi kavrayabiliriz. Yarım saat süren basit bir işlemle bağışladığınız kan, ortalama 3 insanın hayatını kurtarıyor. Tüm bunları göz önüne aldığımızda böylesi önemli bir konuda Germencik ilçemizde Belediye Başkanımız Fuat Öndeş ve belediye çalışanlarının kan bağış kampanyalarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etmek istedik. Bu vesile ile kan bağış kampanyasına gerek yapılan çalışmalara gerekse bağışta bulunan tüm herkese teşekkürlerimi sunuyor, iyi çalışmalar diliyorum" dedi.

Kızılay tarafından ilçede düzenlenen kan bağış oranlarının artışına yönelik değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, bu konuda büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kızılay tarafından takdim edilen teşekkür belgesi sebebiyle onur duyduğunu söyleyen Öndeş, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır sözünü aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Bağışlayacağımız bir ünite kan sağlığımıza herhangi bir zarar vermediği gibi günümüz teknolojisiyle basit bir işlem olarak uygulanıyor. Bağışladığımız kanla birçok insanın hayatını kurtarıyoruz. Maalesef hayatın ne getireceğini bilemiyoruz ve bu anlamda kan hepimiz için ihtiyaç durumundadır. Bu doğrultuda ilçemizde kan bağış oranlarındaki artış her sorumlu vatandaş gibi şahsımda da büyük mutluluk oluşturdu. Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürümüz Dr. Rıdvan Şenol'a teşekkür ediyor, teşekkür belgesi sebebiyle onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Böylesi önemli bir misyonu yürüten Kızılay ve bağışta bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kızılay'dan Başkan Öndeş'e teşekkür
Kızılay'dan Başkan Öndeş'e teşekkür
Kızılay'dan Başkan Öndeş'e teşekkür
Kızılay'dan Başkan Öndeş'e teşekkür
Kızılay'dan Başkan Öndeş'e teşekkür

Fuat Öndeş, Germencik, Kızılay, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Başkan Öndeş'e teşekkür - Son Dakika


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