Kızılay'dan 'immün plazma' çağırısı - Son Dakika

Kızılay'dan 'immün plazma' çağırısı

26.11.2020 09:33
Kızılay'dan 'immün plazma' çağırısı, System.String[]

Türk Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu, Covid-19 hastalığını geçirip iyileşen vatandaşlara immün plazma bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

Türk Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu, Covid-19 hastalığını geçirip iyileşen vatandaşlara immün plazma bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret ederek, azalan kan bağışı ve Covid-19 geçirip iyileşenlerden alınan immün plazma konusunda bilgilendiren Türk Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu, Türkiye'de her 4 saniyede, 1 ünite kana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Dr. Ünal Keskinoğlu, "Yani her gün yaklaşık 9 bin insanın kaderini, kan bağışında bulunan insanlar belirliyor. Yürüttüğü diğer insani yardım çalışmalarının yarı sıra ülkemizin kan ihtiyacını gönüllülerden karşılamak üzere çalışan tek kurum olan Kızılay, her gün hastaların kan ihtiyacını karşılamak için büyük bir özveri ile çalışıyor" dedi.

Kanın, laboratuvarlarda üretilemeyen ve kaynağı tamamen insan olan bir tedavi aracı olduğunu dile getiren Dr. Ünal Keskinoğlu, "Kızılay, 2005 yılından itibaren 'Ulusal Güvenli Kan Temini' programını yürütmekte, hali hazırda ülke çapına yayılmış kan hizmetleri ağı ile ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 96'sını gönüllülerden aldığı kan bağışları ile karşılamaktadır. Tüm bu olumlu gelişime rağmen, ülkemizdeki 'düzenli' kan bağışı oranı hala dünya ortalamasının altındadır ve gönüllü kan bağışı mevsim şartlarından etkilenmektedir" diye konuştu.

İmmün plazma çağrısı

Ordululardan, kan ve immün plazma bağışı konusunda duyarlı olmalarını isteyen Dr. Ünal Keskinoğlu, şöyle konuştu: "Ordulu hemşerilerimizden beklentimiz, pandemi koşulları nedeniyle düşen kan bağışlarının azalttığı stok seviyesini tekrar istenen miktara çıkarmaktır. Kızılay'a verdiğiniz büyük desteği devam ettirmeniz, kan bağışında bulunmanız ve çevrenizdeki insanları kan bağışına yönlendirmeniz hastalarımız ve ülkemiz adına büyük önem arz etmektedir. Covid-19 hastalığını geçirip iyileşen vatandaşlarımızın da immün plazma bağışında bulunmaları şu an hastalıkla mücadele eden korona virüs hastalarının tedavisinde en önemli silahımızdır. Bu nedenle Covid-19 geçirip iyileşmiş olan tüm Ordulu hemşerilerimizi Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğümüze (0 362 4575565) telefonla ulaşarak randevularını almaları ve immün plazma bağışında bulunmalarını bekliyoruz"

Türk Kızılayı'nın kurulduğu 1868 yılından buyana Türk Milleti'nin yardım eli olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Savaşlarda, doğal afetlerde, salgın hastalıklarda, sağlık ve sosyal hizmetler alanında Türk Kızılayı'nı görmekteyiz. Türk Kızılayı, uluslararası yardım faaliyetlerine öncülük eden bir kurumdur. İnsan sağlığının en önemli unsurlarından birisi olan güvenilir kan ihtiyacını da Türk Kızılay'ı sağlamaktadır. Hepimiz sağlık sorunları yaşayıp, bir gün kan ihtiyacımız olabilir. veya bir yakınımızın olabilir. Pandemi nedeniyle kan bağışının azaldığı ve kan stoklarının yeterli olmadığı bugünlerde her zamankinden daha çok kan bağışına ihtiyaç duyulmaktadır. Ben de vatandaşlarımızı kan bağışı ve immün plazma bağışına davet ediyorum. Türk Kızılayı'na destek olmalarını istiyorum" dedi. - ORDU

Kızılay'dan 'immün plazma' çağırısı
Kızılay'dan 'immün plazma' çağırısı

Koronavirüs, Kan Bağışı, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan 'immün plazma' çağırısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool, isabetli şut çekemediği maçta Atalanta'ya mağlup oldu Herhangi bir sebep göstermediler! Birleşik Arap Emirlikleri, Türklere vize işlemlerini durdurdu Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı İki farklı sokakta bulunan yaralıların, aynı bıçaklı kavgaya karıştığı ortaya çıktı Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu
Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek         
09:25
Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş         
09:08
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor         
08:42
Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları         
07:50
Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak         
07:30
Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu         
23:50
Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor         
23:30
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Takla atan araçtan fırlayan sürücü evin çatısına uçtu Takla atan araçtan fırlayan sürücü evin çatısına uçtu         
22:11
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Putin'in Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam         
17:36
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 09:44:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay'dan 'immün plazma' çağırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei