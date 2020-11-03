Kızılay'dan Vali Makas'a ziyaret - Son Dakika

Kızılay'dan Vali Makas'a ziyaret

03.11.2020 09:14
Kızılay'dan Vali Makas'a ziyaret, System.String[]

Kızılay Haftası dolayısıyla Volkan Burak Mumcu ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mehmet Makası ziyaret etti.

Kızılay Haftası dolayısıyla Volkan Burak Mumcu ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mehmet Makası ziyaret etti.

Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Vali Makas, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mumcu, Türk Kızılay'ının, afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamasının yanı sıra toplumda yardımlaşmanın geliştirilmesi ve güvenli kan temininin gerçekleştirilmesi maksadıyla hizmet verdiğini kaydetti.

Vali Makas, İzmir depreminde de gerçekleştirdikleri özverili çalışmaları ve yürüttükleri bu anlamlı vazifeler ile halkın gönlünde taht kuran Türk Kızılay'ı çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kızılay'dan Vali Makas'a ziyaret

Kızılay Haftası, Erzincan, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Vali Makas'a ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor? Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi, Amerikan üniformasıyla görüntülendi Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, o anları anlattı: Saldırganlar, restoranı baştan sona taradı Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı         
09:04
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var         
08:42
2 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısını Türkiye şiddetle kınadı 2 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısını Türkiye şiddetle kınadı         
07:54
Depremden saniyelerle kurtulan genç, hala kabusu yaşıyor: Kaldığım çadıra birisi girince yerin titrediğini hissediyorum Depremden saniyelerle kurtulan genç, hala kabusu yaşıyor: Kaldığım çadıra birisi girince yerin titrediğini hissediyorum         
05:56
CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu         
00:39
Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü         
23:26
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 09:23:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay'dan Vali Makas'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei