Kızılay Edremit Şubesi plaket ile ödüllendirildi - Son Dakika

Kızılay Edremit Şubesi plaket ile ödüllendirildi

Türk Kızılay Edremit Şubesi, 2019 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ülke genelindeki 258 şube arasında arasında 'Bağış Yönetimi' dalındaki çalışmaları ikincilik ödülü ile taçlandırıldı.

Türk Kızılay Edremit Şubesi, 2019 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ülke genelindeki 258 şube arasında arasında 'Bağış Yönetimi' dalındaki çalışmaları ikincilik ödülü ile taçlandırıldı.

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Türk Kızılay Genel Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Türk Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve Genel sekreter Ahmet Nusret Kılnamaz katıldı.


Düzenlenen törende Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Genel Sekreter Hüseyin Can tarafından Edremit Şube Başkanı Himmet Bora'ya başarı belgesi takdim edildi. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Edremit Şube Başkanı Himmet Bora'yı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.


Türk Kızılayı Edremit Şubesi Başkanı Himmet Bora, "2019 yılında yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte Türk Kızılay Edremit Şubesi yönetimine seçildiğimiz günden itibaren yaptığımız çalışmalar ile Türk Kızılay'ımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Türkiye genelindeki şubeler arasında yapılan performans değerlendirmesinde Edremit şubemiz ikincilik ile ödüllendirdi. Bizleri bu güzel ödül ile onurlandıran ve desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık'a, Genel Sekreterimiz Hüseyin Can'a, genel merkez çalışanlarımıza, Edremit Şubesi yönetim kurulu arkadaşlarımla,şube müdürümüze ve isimsiz kahraman gönüllerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kızılay, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay Edremit Şubesi plaket ile ödüllendirildi - Son Dakika

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