Kızılay-Hocabey kentsel dönüşüm projesi hayata geçiyor - Son Dakika

1939 Erzincan depreminden sonra yapılan ve ömrünü tamamlayan Kızılay ve Hocabey mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi hayata geçiyor. Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kızılay ve Hocabey mahallelerinde uygulanacak olan kentsel dönüşümde 988 konut inşa edileceğini söyledi.



Gazetecilerle bir araya gelen Erzincan Belediye Başkanı Aksun Kızılay-Hocabey mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesinin detaylarını paylaştı. Proje kapsamında Kızılay Mahallesinde 150 bin metrekare, Hocabey Mahallesinde 53 bin metrekare olmak üzere toplam dönüşüm alanı toplam 203 bin metrekare olarak belirlendi. Kızılay mahallesinde 465, Hocabey Mahallesinde 228 olmak üzere 693 adet parsel üzerine yapılacak olan kentsel dönüşüm projesinde 228 adet 4+1, 552 adet 3+1, 208 adet 2+1 olmak üzere toplam 988 adet konut yapılacak. Ayrıca 82 adet işyeri, 925 araçlık katlı otopark, 11 bin 270 metrekare kent meydanı, site içi otopark, yeşil alan, oyun alanları ve bisiklet yolu yapımı plandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Bekir Aksun, "1 Nisan sabahından itibaren devraldığımız belediyemizin 9 aylık süreç içerisinde yapabildiklerimizi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı paylaşmak hem de Kızılay-Hocabey projesi üzerinde istişare etmek için nu toplantıyı tertip ettik. Erzincan'a daha güzel eserler kazandırabilmek için işbirliği içerisinde basın bu konuda en önemli kaynağımız olacak" dedi.



Konuşmaların ardından Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur Kızılay-Hocabey mahallelerinin kentsel dönüşüm projesiyle ilgili sunum yaptı. Erzincan'da yaşanan 1939 depreminden sonra yapılan Kızılay-Hocabey mahallelerinin artık günümüzde gece kondu durumuna geldiğini ifade eden, "Kızılay ve Hocabey Mahalleleri 1939 Depremi sonrasında yapılmış olan ve zamanla ömrünü tamamlayarak şehrin merkezinde çoğunluğu gece kondu durumuna gelen binalardan oluşmaktadır" diye konuştu.



"Osmanlı mimarisi tarzında binalar olacak"



Bölgenin daha modern bir görünümüne sahip olacağını vurgulayan çamur, "Bölgenin yenilenerek şehrimizin gelişiminin önünün açılması ve modern bir görünüme kavuşması için 1992 depremi sonrası yapılan 1997 yılı İmar planıyla mevcut parselasyon durumuna göre Osmanlı mimarisi tarzında binalar yapılabilmesi için tip proje hazırlanmış ve imar planları bu şekilde onaylanmıştır. Bu projeye uygun olarak tek bir bina yapılmış olup devamında herhangi bir yapılaşma olmamıştır. 1997 yılında yapılmış olan tip projeye göre yapılaşma olmaması nedeniyle, 2010 yılında yapılan Revizyon imar planında bölge bin metrekarelik parseller oluşturulmak kaydıyla 3 kata imarlı yüzde 50 taban alanlı konut alanı olarak planlanmıştır. Ancak bu planla da herhangi bir yapılaşma gerçekleşmemiştir. Parsellerin müstakil yapılaşmaya elverişli olmaması nedeniyle yapılaşmanın gerçekleşmemesi üzerine 21 Temmuz 2014 tarih ve 121 sayılı meclis kararı ile Kızılay ve Hocabey Mahalleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilmiştir. Belediyemiz ve TOKİ arasında ön protokol imzalanarak TOKİ tarafından dönüşüm projesi hazırlattırılmış ancak çeşitli nedenlerle bu projede hayata geçirilememiştir. 27 Ağustos 2019 tarih ve 212 meclis kararı ile Hocabey mahallesinde, tek başına yapılaşmaya uygun parsellerin bulunduğu imar adaları Kentsel dönüşüm alanı dışında bırakılarak Kentsel Dönüşüm alanının sınırları güncellenmiştir. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için 15 Ekim 2019 tarih ve 437,438 sayılı ve 12 Kasım 2019 tarih ve 552 sayılı Acele Kamulaştırma Encümen kararları alınmış olup, 30 Eylül 2019 tarih ve 6314 sayılı yazımız ile talepte bulunulmuş ve 10 Kasım 2019 tarih ve 1775 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu parsellerin Acele Kamulaştırmasına karar verilmiştir. Belediyemizce Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde anket ve arazi çalışmaları yapılmış ve yüzde 90 oranında kentsel dönüşümün yapılması yönünde talep olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine proje çalışmalarına başlanmış ve Kentsel dönüşüm projesi hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.



"988 konut yapılacak"



Kentsel dönüşüm projesiyle ilgili detaylı bilgiler veren İkram Çamur, "Kızılay Mahallesi 150 bin metrekare, Hocabey Mahallesi 53 bin metrekare olmak üzere dönüşüm alanı toplam 203 bin metrekaredir. Mevcutta Kızılay mahallesinde 465, Hocabey Mahallesinde 228 olmak üzere toplam 693 adet parsel vardır. 693 adet parselde toplam 2011 hak sahibi vardır. Her parsel için 1 adet tercih hakkı olacaktır. Hazırlanan projede 228 adet 4+1, 552 adet 3+1, 208 adet 2+1 olmak üzere toplam 988 adet konut ve 82 adet işyeri, 925 araçlık katlı otopark, 11 bin 270 metrekare kent meydanı, site içi otopark, yeşil alan, oyun alanları ve bisiklet yolu yapımı planlanmıştır. Hak sahipleri ile yapılacak görüşme sonucuna göre konut tip ve sayılarında değişiklikler yapılabilecektir. Arazi anket çalışmaları, arsa değer tespit çalışmaları ve arsalar üzerinde bulunan bina, müştemilat, duvar ve ağaç tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde elde edilen verilere göre her parsel için değer tespit formları hazırlanmaktadır. Değer tespit çalışmaları tamamlandığında hak sahipleri ile görüşmelere başlanacaktır. Dönüşüm projesinin belediyemiz imkanları ve şehrimizin yerel imkanları kullanılarak etaplar halinde yapılması planlanmaktadır" şeklinde konuştu.



Toplantı yapılan sunumun ardından sona erdi. - ERZİNCAN