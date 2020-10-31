Kızılay İzmir'i yalnız bırakmadı - Son Dakika

Kızılay İzmir'i yalnız bırakmadı

31.10.2020 15:59
Kızılay İzmir'i yalnız bırakmadı, System.String[]

Ege denizi açıklarında meydana gelen ve İzmir'de yıkıma sebep olan depremin hemen ardından ekiplerini bölgeye gönderen Türk Kızılay, hazırladığı yemeklerle depremzedelerin beslenme ihtiyacını gidermeye devam ediyor.

Ege denizi açıklarında meydana gelen ve İzmir'de yıkıma sebep olan depremin hemen ardından ekiplerini bölgeye gönderen Türk Kızılay, hazırladığı yemeklerle depremzedelerin beslenme ihtiyacını gidermeye devam ediyor. Afet uzmanlarıyla depremin hasar bıraktığı noktalarda hizmet veren Kızılay, salgın riskini de göz önünde bulundurarak depremzedelere hijyen malzemeleri ile kişisel koruyucu ekipman dağıtıyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken Kızılay ekipleri de depremin en çok etkilediği bölgelerde depremzedelere beslenme desteğinde bulunuyor. Bölgede çalışmalarda bulunan ekiplerin ihtiyaçlarını da gideren Kızılay, bir yandan da ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin sevkini gerçekleştiriyor. Covid-19 pandemisinin yaşandığı bu günlerde salgın riskini en aza indirmek için de seferber olan Kızılay hijyen malzemelerinin hazırlığını yaparak bölgeye sevk ediyor. Kızılay, depremin ruhsal etkileri içinse psikososyal destek ekiplerini bölgeye gönderdi.

Kızılay'dan Depremzedelere Sıcak Yemek ve İkramlık Desteği

56 bin 300 kişilik beslenme kapasitesi oluşturan Kızılay, personel ve gönüllüleriyle hem bölgede cansiparane bir şekilde çalışan arama ve kurtarma ekipleri ve gönüllülere hem de evleri hasar gören depremzedelere gece boyunca ikram malzemelerini dağıttı. Bölgede 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak, 3 sahra mutfak ile 8 öncü araç ve 20 çeşitli görevde kullanılan araçla depremzedelere yardım elini uzatan Kızılay; depremin meydana geldiği ilk dakikadan itibaren dağıtımını gerçekleştirdiği toplam 40 bin 573 çorba, 10 bin 026 ikram malzemesi, 7 bin 168 sıcak içecek, 6 bin 216 soğuk içecek ve 19 bin 497 su ile depremzedelerin en zor günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.

Depremzedeler için barınma ve beslenme ihtiyaçlarına öncelik veren Kızılay, barınma çadırı, battaniye, yatak, ısıtıcı, mutfak çadırı ve genel maksat çadırlarını ihtiyaç olması durumunda hazır bekletirken deprem bölgesinde şubeleri, gönüllüleri ve afet uzmanlarıyla depremzedelere yardım elini uzatmak için gece gündüz demeden çalışıyor. İzmir Afet Müdahale Merkezi yerleşkesinde kurulan sahra mutfak kitinde üretimi gerçekleştirilen sıcak yemekleri geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan depremzedelerin hizmetine sunuyor.

COVİD-19 pandemi riskini de her daim göz önünde bulunduran Kızılay, çalışmalarını titizlikle sürdüren Halk Sağlığı ve Psikososyal Destek ekipleri aracılığıyla 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara dağıtılmak üzere 144 bin 460 cerrahi maske ile 5 bin adet dezenfektanı bölgeye sevk etti. - İSTANBUL

Kızılay, İzmir, Türk, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay İzmir'i yalnız bırakmadı - Son Dakika


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