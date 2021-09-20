Kızılcahamam Belediyesi'nin düzenlediği "Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası" 24 Eylül'de başlıyor - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi'nin düzenlediği "Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası" 24 Eylül'de başlıyor

Kızılcahamam Belediyesi tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenen "Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası" 24 Eylül'de başlıyor.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenen "Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası" 24 Eylül'de başlıyor. 26 Eylül'e kadar devam edecek turnuva "Sıfır Atık" adı ile düzenlenecek. 8 takımın katılacağı ve 2 grupta müsabakaların oynanacağı turnuva 24 Eylül Cuma günü saat 14.00'te Rıza Doğan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek Ahmet Hamdi Tanpınar-Ünyegücü maçıyla başlayacak. Final maçı ise 26 Eylül Pazar günü oynanacak. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, tüm takımlara başarılar dileyerek, ilçe halkını ve voleybol severleri turnuvaya davet etti.

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