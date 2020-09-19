Kızılcahamam'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı verilmesinin 99. yılı ve Gaziler Günü münasebetiyle, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunması ile birlikte, ay yıldızlı şanlı bayrağımız göndere çekildi. Daha sonra Kaymakamlık ve Belediye çelenkleri, Atatürk Anıtına sunuldu.

Törende konuşma yapan Uzman Çavuş, 19 Eylül Gaziler Günü'nün bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı, anıldığı bir gün olduğunu ifade ederek ebediyete intikal eden gazilerimiz ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Törenin ardından Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Şehit Ağacında Türk Kızılayı Kızılcahamam Temsilciliği tarafından açılan fotoğraf sergisini ziyaret etti.