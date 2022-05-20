Kızılcahamam'da 457 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Kızılcahamam'da 457 bin sebze fidesi dağıtıldı

20.05.2022 18:20
Kızılcahamam'da 457 bin sebze fidesi dağıtıldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde belediye tarafından çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle 457 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde belediye tarafından çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle 457 bin sebze fidesi dağıtıldı.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törene AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Emrullah İşler, konuşmasında, Süleyman Acar ve ekibini tebrik etti. İşler, çiftçilere bereketli bir üretim sezonu diledi.

Kaymakam Aksoy, ekili alanların artması ve çiftçinin kazanmasının büyük önem taşıdığını aktararak girişimi önemli bulduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Acar ise ilçede ekilmedik alan kalmamasını istediklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Emrullah İşler, Kızılcahamam, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da 457 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcahamam'da 457 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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