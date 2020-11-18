Kızılcahamam'da meddah gösterisi yapıldı - Son Dakika

Kızılcahamam ilçesinde Köroğlu Destanı ve Dede Korkut Hikayesi'nden Dirsehan Oğlu Boğaç Han'ın hikayesi sahnelendi.

Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro ve Toplantı Salonu'nda, Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Meddah Sanatçısı Kenan Olpak meddah gösterisi sundu.

Köroğlu Destanı ve Dede Korkut Hikayesinden Dirsehan Oğlu Boğaç Han hikayesinin sahnelendiği gösteride katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Gösteri, Kızılcahamam Belediyesi sosyal medya hesaplarından tekrar yayınlanacak.