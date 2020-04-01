Kızılcahamam'da sağlık çalışanlarına çiğ köfte morali - Son Dakika

Korona virüs salgını sonrası sağlık personelleri yoğun bir mesai içine girdi. Yoğun çalışma temposundaki sağlık çalışanlarına alkışlı desteği sonrası bir destek Kızılcahamam Komagene Çiğköfte'den geldi.



Kızılcahamam Komagene Çiğköfte bayii tarafından bugün Kızılcahamam Devlet Hastanesi sağlık çalışanları ziyaret edilerek bütün personele çiğ köfte ikramında bulunuldu.



Komagene Çiğköfte İşletme sahibi Yavuz Yiğiter yaptığı açıklamada, "Dünya üzerinde bulunan virüs salgını Ülkemizi de etkisi altına alarak teyakkuzda bulunan sağlık çalışanlarımızın bu zor gününde yanında olmak onları moral ve motive etmek amacı ile Kızılcahamam Devlet Hastanemizi ziyaret ederek bütün sağlık çalışanlarımıza hazırlamış olduğumuz çiğ köfte paketlerimizi hijyen kuralları çerçevesinde teke kişilik olarak hazırladık, böyle bir durumda devletimizin milletimizin ve bu işte en risk altında olan sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek adına çam sakızı çoban armağanı çiğ köftelerimizi ikram ettik hepsine afiyet olsun dileklerimizi iletir Ülkemizin bu virüs salgınından biran önce kurtulmayı ve daha sağlıklı günlerde bir arada olmayı temenni ediyorum" dedi. - ANKARA