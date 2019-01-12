Son Dakika Haberleri: Kızılırmak da Dondu

Kızılırmak da Dondu

1 saat önce

SİVAS'ta birkaç gündür etkili olan soğuk hava dalgası Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin buz tutmasına neden oldu.

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SİVAS'ta birkaç gündür etkili olan soğuk hava dalgası Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin buz tutmasına neden oldu. Kent genelinde hafta ortasından itibaren kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Soğuk hava nedeni ile kent genelinde daha önce Serpincik Göleti, Hafik, Ulaş ve Tödürge Gölü'nün yüzeyleri buzla kaplandı. Bir ara eksi 24'e kadar düşen soğuk hava akarsuları da etkiledi. Bu sabah hava sıcaklığının eksi 12 derece ölçüldüğü kentte 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri de buz tuttu. Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Esenyurt Mahallesi civarındaki bölümlerinin tamamına yakını buzla kaplandı. Suyun az bir açıklıktan aktığı görüldü. Bu arada kent genelinde de güzel kış manzaraları ortaya çıktı. Taşlıdere mevkisinde sergilenmek amacı ile bir işletmeci tarafından yapılan minyatür evlerden oluşan alan, karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Kent genelinde soğuk havanın etkisini bir süre daha sürdüreceği öğrenilirken, gelecek hafta içerisinde yeniden kar yağışı bekleniyor. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:24 Kaynak: DHA

Hafik, Sivas, Kızılırmak, Güncel
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