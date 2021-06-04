Son dakika haber... KIZILIRMAK NEHRİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas merkeze bağlı Köklüce köyü yakınındaki bazı bölümlerinde son günlerde balık ölümleri görüldü. Bölgeden su ve balık örnekleri incelemeye alındı.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğup, Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın, merkeze bağlı Köklüce köyü yakınlarında balık ölümleri görüldü. Son 5 gündür görülen ölümlerde balıkların nehir kenarlarında bulunan ağaçlara ve taşlara takıldığı gözlendi. Nehirdeki ölü balıkları gören çevredekiler, yetkililere haber verdi. Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgedeki su ve ölü balıklardan incelemek üzere numune aldı. Önceki yıllarda da aynı yerde görülen balık ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Bölgede Yüksel Hızlı Tren hattı köprü inşaatında çalışan Ufuk Özkaracalar, "5 gündür burada ölü balık geliyor. Yetkilileri aradık. Organize Sanayi Bölgesi'nden bu tarafa kadar olan bölgede balık ölümleri var. Diğer taraflarda ölüm yok. Şikayetimizi ilettik ve yetkililer gelerek numune aldı. Ölü balık ve su numunesi aldılar. Suda zehir olabilir. Bu suya çocuklar giriyor. Köylülerin hayvanları bu ırmaktan su içiyor" dedi.