Kızıyla Evlenmesine İzin Vermediği Kişi Tarafından Vuruldu
33 dakika önce
Konya'da kızıyla evlenmesine izin vermediği şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı.
Konya
'da kızıyla evlenmesine izin vermediği şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Ö, evlenmelerine izin vermeyen kız arkadaşının babası İbrahim Ekim'in (41) çalıştığı merkez Meram
ilçesi Çaybaşı
Mahallesi Karaman
Caddesi'ndeki iş yerine gitti.
Burada başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan Ö, İbrahim Ekim'i av tüfeğiyle yaralayıp kaçtı.
Bacağından yaralanan ve ambulansla Konya Numune Hastanesi
'ne kaldırılan Ekim'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin, kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:58 Kaynak: AA
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