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KKDGC Başkanı Daşdelen'den AA muhabiri Nişancı için taziye mesajı

15 dakika önce

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, uçuruma düşerek kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ailesi ve Anadolu Ajansına başsağlığı diledi.

KKDGC Başkanı Daşdelen'den AA muhabiri Nişancı için taziye mesajı, System.String[]
Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, uçuruma düşerek kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ailesi ve Anadolu Ajansına başsağlığı diledi.
Daşdelen, mesajında Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta karla mücadele ve yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında uçuruma yuvarlanıp düştüğü derede akıntıya kapılıp hayata veda eden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet diledi.
Nişancı'nın ailesi ve AA'ya başsağlığı dileyen Daşdelen, şunları kaydetti:
"Haber yapmak için gittiği Bayburt'ta 10 Mayıs'ta uçuruma düşerek yuvarlanan meslektaşımız AA muhabiri Nişancı'nın tüm aramalara rağmen cansız bedenine ulaşıldığını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, basın camiasına ve başta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere Ajans çalışanlarına başsağlığı diliyorum."
Daşdelen, ayrıca, arama faaliyetlerinde şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'ya da Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:55 Kaynak: AA
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