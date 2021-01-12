KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute'u kabul etti - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute'u kabul etti

12.01.2021 00:57
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute'u kabul etti, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Lute Kıbrıs konusuyla ilgili gayriresmi 5'li bir toplantı organize etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Lute, çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüştü. Lute, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede Lute'a, 5 + BM gayriresmi toplantısı öncesi Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören vizyonunu konusunda görüşlerini sundu.

Lute, Aralık ayı başında Kıbrıs'a gelerek KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'le ayrı ayrı görüşmüş; ardından ise Atina, Ankara ve Londra'da 5'li toplantı için zemin yaratmaya yönelik temaslarda bulunmuştu. - LEFKOŞA

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute'u kabul etti - Son Dakika


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