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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti

07.07.2021 14:20

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1963'te eşi ve üç çocuğu şehit olan emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1963'te eşi ve üç çocuğu şehit olan emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti.

Tatar, Gazi Üniversitesi Dekanlık Binası'nda gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu Elazığ'ı ziyaret ettiğini anımsattı.

1963'te "Kanlı Noel" olarak tarihe geçen olayda, Rum terörist ve çeteciler tarafından o zaman tabip binbaşı olarak Kıbrıs'ta görev yapan Nihat İlhan'ın, ilk eşi ve üç çocuğunun hunharca evlerinde katledildiklerini hatırlatan Tatar, şöyle devam etti:

"Onlar hep bizim yüreğimizdedir, o acıları biz hep yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bir vefa duygusuyla ben Elazığ'ı ziyaret ettim. Orada gerçekten valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve İlhan ailesi beni en iyi şekilde ağırlamışlar, misafir etmişlerdir. Tabii ki oradaki esas amaç, onların oradaki kabirlerini ziyaret etmekti. Kabirleri, daha sonra rahmetli olan Sayın Tuğgeneral Nihat İlhan'ın da kabrini ziyaret ettim aynı şehitlikte. Dolayısıyla gerçekten çok duygusal bir hafta sonu geçirdik."

Ziyareti kapsamında Fırat Üniversitesinin kendisine fahri doktora unvanı verdiğini dile getiren Tatar, "Mustafa İlhan ve kız kardeşi Şebnem hanıma dedim ki 'Ben senin şehit edilen kardeşlerinle aynı yaştayım. 1960 doğumluyum, 1960, 1961, 1962 doğumlu sabicikler şehit olmuşlar, bugün yaşasalardı belki onlar da profesör, doktor olacaklardı.' Ben o çocuklardan iki mahalle ötede bir çocuktum, rastgele o aileye gelmişler. O teröristler, iki mahalle daha gelseler belki de ben şehit olacaktım. Dolayısıyla ben yaptığım konuşmada, Mustafa İlhan ve Şebnem hanıma 'Siz benim kardeşlerimsiniz.' dedim ve öyle hissettim. Zaten öyleydi, bundan sonra da öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mardin ve Diyarbakır'a yaptığı ziyaretlere de değinen Tatar, 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, temaslarının ve açıklamaların buna yönelik olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir heyetle KKTC'yi ziyaret edeceğini dile getiren Tatar, "Oradan da önemli açıklamalar, mesajlar verecektir. Bugün de Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir toplantıdan sonra beraber aynı uçakla Kıbrıs'a geçeceğiz ve orada çeşitli temaslar yapacağız. 20 Temmuz hazırlıklarını orada sürdüreceğiz." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. İlhan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin olarak da "Bugün Prof. Dr. Mustafa İlhanı aradım, 'Seni özledim. Çünkü gerçekten çok önemli ve duygusal bir hafta sonu geçirdik, ziyaret etmek isterim' dedim ve geldim." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören Kıbrıslı öğrenci ve doktorlarla da bir araya gelen Tatar, Gazi Üniversitesi ve Tıp Fakültesinin ne kadar başarılarına işaret etti.

"Biz tekiz ve biriz"

Türkiye'nin geldiği aşamada gerek tıp gerekse diğer alanlarda içinde bulunduğu koşullarda büyük başarılarını KKTC'den memnuniyet ve gururla izlediklerini söyleyen Tatar, "Biz tekiz ve biriz, Türkiye ne kadar güçlü olursa tıp dahil, bütün bu alanlarda ne kadar başarılı olursa, ne kadar gelişirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biz de o kadar başarılı oluruz. Zaten tekiz, zaten buradaki başarılar aynen KKTC'ye de yansır." dedi.

Tatar, tıp alanında burada eğitim alanların, ülkelerinde yapacakları hizmetlerin önemini vurgulayarak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pandemi döneminde büyük bir uğraş verilmiş, hala verilmeye devam etmektedir. Benim Başbakanlığım döneminde Türkiye'nin de desteğiyle bir acil durum hastanesi yapılmıştı ve şu anda halkımızın hizmetindedir." diye konuştu.

Tatar, bugün Fuat Oktay ile çalışmaları süren 500 yataklı bir hastanenin Kıbrıs'taki yerinde incelemelerde bulunacaklarını ifade etti.

İlhan'a kendisini ağırladığı için teşekkür eden Tatar, burada eğitim alanları tebrik etti ve "Bu fırsatlar her zaman gelmez." dedi.

Prof. Dr. İlhan da Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür ederek, ziyaretten onur duyduklarını ifade etti.

Görüşmede, Prof. Dr. İlhan'ın kardeşi Dr. Şebnem İlhan da hazır bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti

Mustafa Necmi İlhan, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti - Son Dakika


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