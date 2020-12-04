KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsveç Büyükelçisi Hagelberg'i kabul etti - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsveç Büyükelçisi Hagelberg'i kabul etti

04.12.2020 20:51
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsveç Büyükelçisi Hagelberg'i kabul etti, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsveç'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akredite Büyükelçisi Anders Hagelberg'i kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsveç'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akredite Büyükelçisi Anders Hagelberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Büyükelçi Hagelberg ile makamında görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı da kabul etti.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, İsveç, Tatar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsveç Büyükelçisi Hagelberg'i kabul etti - Son Dakika


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