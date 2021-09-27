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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak

27.09.2021 23:32
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak, System.String[]

BM Genel Sekreteri Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis'le BM Genel Merkezi'nde görüşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

"İLERİYE DÖNÜK YOLLARI GÖRÜŞMEK İÇİN HER FIRSATI KULLANACAĞIZ"

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası Tatar, AA muhabirinin, görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"İyi bir öğle yemeği oldu. Çeşitli konuları konuştuk ilerleme görmeyi umut ediyoruz ama tabii bu sadece öğle yemeğiydi. Genel Sekreter birkaç gün içinde görüşmeye ilişkin bir açıklama yapacak. Her şeyi konuşmaya çalıştık. Genel Sekreter'in yeni yollar bulabileceğine inanıyoruz. Bizim hakkımız, egemen eşitlik ve tanınmak ve bu şekilde önümüze bakabiliriz. Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak - Son Dakika
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