KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri - Son Dakika

KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

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Başkent Lefkoşa'da Boğaz Şehitliği'ndeki törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ile askeri ve diğer yetkililer katıldı.

Şehitliğe çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın şehitlik özel defterini imzalamasının ardından son buldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, özel deftere şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz,

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 46'ncı yılında bir kez daha sizleri rahmetle ve saygı ile anıyoruz.

Fedakarlıkların en büyüğü, toplumunun özgürlüğü için kendi canını verebilmektir. Sizler Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda tahakküm altına girmeden, başı dik özgür insanlar olarak yaşayabilsin diye bu büyük fedakarlığı yaptınız. Genç yaşlarınızda gözünüzü kırpmadan şehitlik mertebesine ulaştınız.

Sizlerin bu fedakarlığı yeni kuşaklarımıza kalıcı barış, huzur ve refah içinde bir geleceğe ulaşabilmeleri için gerekli zemini oluşturmuştur.

Bu zemin üzerinde yükselerek haklarımızın güvence altına alınacağı, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde adil bir çözüme ulaşmak için uğraşlarımızı sürdüreceğiz.

Bu amaçla sizleri bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Daha sonra protokolün katılımıyla Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Anıttepe'deki kabri başında ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı'nda da törenler düzenlendi.

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 20:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri - Son Dakika
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