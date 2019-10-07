KKTC'de 21 şehit daha Muratağa Sandallar Şehitliği'ne defnedildi - GAZİMAĞUSA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974'te Rumlar tarafından toplu olarak katledilen ve toplu mezara gömülen şehitlerden 21'i daha kimliklerinin tespit edilmesinin ardından devlet töreniyle Muratağa Sandallar Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekiller, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Altan Er, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sezai Öztürk, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile şehit yakınları katıldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Benan, burada yaptığı konuşmada, 45 yıl önce Kıbrıs'ta Rumların gerçekleştirdiği, tüm dünyanın seyretmekle yetindiği ve 26 günlük bebekten 95 yaşındaki vatandaşa kadar 126 savunmasız insanın Muratağa, Atlılar, Sandallar köylerinde katledildiğini söyledi.

Şehitleri rahmetle yad eden Benan, bu katliamları gerçekleştirenlere lanet okuyarak, "45 yıl önce Muratağa, Atlılar, Sandallar köylerinde yaşananların Rum-Yunan ikilisinin Enosis misyonlu terör örgütü EOKA'nın ilk katliamı olmadığını ancak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri Ada'daki varlığı sürdürdüğü sürece son olacağını belirtmek istiyorum." dedi.

Benan, Kıbrıs Türk halkının böyle acıları bir kez daha yaşamaması ve bu olayların unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Bu katliamları asla unutmayacağız"

Yakın tarihin her döneminde, Kıbrıs topraklarını vatan bilen Türklerin çeşitli nedenlerle toprak ve vatan uğruna mücadele ettiğini hatırlatan Benan, gelecek nesillerin kendi bayrakları altında özgürce yaşamaları için şehitlerin bu toprakların her karışına canlarını ve kanlarını armağan ettiklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından 21 şehit için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Daha sonra saygı duruşu ve saygı atışının ardından şehitlerin cenazesi dualar eşliğinde defnedildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmaları neticesinde kimlikleri belirlenen ve bugün şehitliğe defnedilen şehitlerin isimleri, Zalihe Hüseyin, Havva Mustafa, Tacay Mustafa, Temray Mustafa, Erdinç Hüseyin, Emine Hüseyin, Seval Hüseyin, Türker Mustafa, Dudu Ali Osman, Hasan Sadık, Naziyet Mehmet, Enver Hüseyin, Ahmet Erdoğan, Hüseyin Erdoğan, Erdoğan Aziz, Mehmet Hüseyin, Ertan Hüseyin, Gültekin Süleyman, Ayşe Erdoğan, Zehra Erdoğan, Kadriye Erdoğan olarak açıklandı.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar'daki katliam

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974'te Rum askerleri ile komşu köylerden gelen Rum fanatiklerden oluşan bir grup, Muratağa, Sandallar ve Atlılar adındaki üç Türk köyüne saldırmış, 126 Kıbrıslı Türkü köy meydanında toplayarak direnenleri ilk aşamada geri kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü.

Burada şehit edilenlerin en genci 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuktan oluşuyor.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen şahısların cenazelerinin gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.