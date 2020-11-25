KKTC'de CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümet kurma çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

KKTC'de CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümet kurma çalışmalarını sürdürdü

25.11.2020 17:33
KKTC'de CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümet kurma çalışmalarını sürdürdü, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti ziyaretlerine devam etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti ziyaretlerine devam etti.

Erhürman, ilk olarak Demokrat Parti'yi (DP) ziyaret etti ve Genel Başkan Fikri Ataoğlu ile görüştü.

Görüşme sonrası yaptığı açıklama yapan Erhürman, ülkede ancak erken seçim hükümeti olabileceğini ve bütçe çalışmaları nedeniyle seçimin de 2021'in sonbaharında yapılabileceğini aktardıklarını söyleyerek, "DP ile aşağı yukarı bu konuda aynı görüşlere sahip olduğumuzu gördük." dedi

Diğer partilerle de paylaştıkları, 1 yılda yapılması gerekenleri içeren ilkeler manzumesini de görüştüklerini belirten Erhürman, fikir ayrılıkları olmadığını ve birlikte çalışabilecekleri noktasında fikir birlikleri olduğunu gördüklerini kaydetti.

DP Genel Başkanı Ataoğlu ise içinde bulunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci, ekonomik sıkıntılar ve bütçenin çalışılamamasının ciddi sıkıntılar doğurduğunu vurgulayarak, hızlı şekilde yapılacak çalışmalarla alternatif hükümet modellerinden birinin oluşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Bugün ortaya konulan ilkelerin memleket hayrına yararlı ilkeler olduğunu gördüklerinin altını çizen Ataoğlu, kurulacak hükümet modeli hangisi olursa olsun DP'nin de destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Erhürman'ın son ziyareti YDP'ye oldu

CTP Genel Başkanı Erhürman, daha sonra Yeniden Doğuş Partisi'ni (YDP) ziyaret ederek Genel Başkan Erhan Arıklı ile görüştü.

Erhürman, YDP ile yaptıkları toplantıyla, parlamentoda temsil edilen tüm siyasi partilerle görüşmelerinin ilk turunu tamamladıklarını söyledi.

Görüştükleri siyasi partilerin ortaya koydukları ilkelerle prensipte uzlaşabileceğini söylediğini aktaran Erhürman, "Önümüzdeki dönemde iktidarda da olsak muhalefette de olsak yeni kurulacak hükümet, bunları hayata geçirmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Herkes 'evet' dediğine göre, karşı çıkılacak bir şey olamayacaktır. İlk turun sonunda bu bir kazanım olarak ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Erhürman, erken seçim konusunda tüm partilerin hemfikir olduğunu belirterek yarın Parti Meclisi'nin toplanarak değerlendirme yapacağını ve bunun sonucunda yeni bir yol haritasının ortaya çıkacağını anlattı.

Hükümet kuramayacakları algısı varsa uzatmak ve halkın vaktini çalmak istemediklerini belirten Erhürman, ilk turda havanın olumlu olduğunu ifade etti.

YDP Genel Başkanı Arıklı, Erhürman'ın temel ilkelerini paylaştığını söyleyerek söz konusu ilkelere siyasi partilerin itirazı olmadığını, kendilerinin de sadece bir maddeyi tartışabileceklerini belirtti.

YDP'nin uzun zamandan beri geniş tabanlı hükümeti savunduğunu vurgulayan Arıklı, CTP'nin de bu arayışta olduğunu söyledi.

Arıklı, azınlık hükümeti kurulmasına da dışarıdan destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Erhürman, dün Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi'ni de ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 21 Kasım'da yeni hükümeti kurma görevini Erhürman'a vermişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümet kurma çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika


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