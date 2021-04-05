- KKTC'de grev nedeniyle uçuşlar ertelendi - Son Dakika

- KKTC'de grev nedeniyle uçuşlar ertelendi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sendikaların Ercan Havaalanı'nda başlattığı grev nedeniyle uçuşlar ertelendi.

KKTC Ercan Havaalanı'nda 3 sendika bugün Sivil Havacılık Dairesi'nin havalimanındaki tüm birimlerinde grev başlattı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası grevin bugün 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini belirtti. Sendikaların ortak açıklamasında, pandemi sürecine bağlı olarak yaşanan ekonomik krizin etkisinin ülkede çalışanlar, dar ve sabit gelirli kesimler açısından dayanılmayacak noktaya geldiği, bunun en önemli nedeninin yönetenlerin kamu kaynaklarını adil dağıtmaması olduğu belirtildi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan Ercan Havalimanı'nda eyleme ilişkin açıklama yaptı. Bengihan, çalışanların alım gücünün düştüğü bir dönemde hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek koşulu ile 4 aylığına durdurulmasına karşı olduklarını belirtti. Amaçlarının hükümete sorumluluklarını hatırlatmak olduğunu söyledi.

Sendikalar bugün gerçekleştirilecek uçuşların grev sonrasına ertelendiğini ve yolcuların grevin bitiş saati olan 15.00'a kadar bekletileceğini duyurdu. Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, grev nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı ile Ercan Havalimanı arasındaki 2 geliş ve 2 gidiş olmak üzere 4 uçuşun etkilendiğini belirtti. Grev nedeniyle uçuş işlemlerini gerçekleştiren onlarca yolcu havalimanında mahsur kaldı.