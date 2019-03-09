Son Dakika Haberleri: KKTC'de İş Kazası: 1 İşçi Öldü

KKTC'de İş Kazası: 1 İşçi Öldü

9 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin (KKTC) Girne yapımı devam eden inşaatta sıva ustası olarak çalışan bir işçi, ikinci kattaki inşaat iskelesinden düşerek hayatını kaybetti.

KKTC'de İş Kazası: 1 İşçi Öldü, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin (KKTC) Girne yapımı devam eden inşaatta sıva ustası olarak çalışan bir işçi, ikinci kattaki inşaat iskelesinden düşerek hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kenti'nin (KKTC) Girne kentinde yapımı devam eden inşaatta sıva ustası olarak çalışan Hüseyin Kurt (27) çalıştığı iskelede dengesini kayıp ederek ikinci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı. Yaşanan kaza sonrası Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırılan Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Kurt'un Diyarbakır'dan KKTC'ye kısa süre ekmek parası için geldiği ve iki çocuğunun olduğu öğrenildi. Kurt'un naaşı gerekli otopsisi yapıldıktan sonra memleketi Diyarbakır'a gönderilecek.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:43 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İşçi, 3. Sayfa
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