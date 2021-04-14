Son dakika haberi... - KKTC'de işletme sahiplerinden bakanlık önünde nargile ve tavlalı protesto - Son Dakika

Son dakika haberi... - KKTC'de işletme sahiplerinden bakanlık önünde nargile ve tavlalı protesto

14.04.2021 16:00

Son dakika haber: - KKTC'de işletme sahiplerinden bakanlık önünde nargile ve tavlalı protesto Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işletme sahipleri, Sağlık Bakanlığı önünde nargile içip, tavla oynayarak salgın nedeniyle uygulanan yasakları protesto etti.

- KKTC'de işletme sahiplerinden bakanlık önünde nargile ve tavlalı protesto

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işletme sahipleri, Sağlık Bakanlığı önünde nargile içip, tavla oynayarak salgın nedeniyle uygulanan yasakları protesto etti.

KKTC'de korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yasaklar gevşetilerek kafelerin açılmasına karar verilmiş ancak nargile içme ve tavla gibi oyunlar için yasakların devam edeceği belirtilmişti. Bugün, Sağlık Bakanlığı önünde toplanan işletme sahipleri yasakları protesto etti. İşletmeciler bakanlık binasının girişine masa ve sandalyeler koyarak nargile içip tavla oynadı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde, Kafe işletmecileri Birliği bakanlığın uyguladığı korona virüs yasaklarının kaldırılmasını talep etti. Bakanlık önünde Kafe İşletmeler Birliği adına konuşma yapan Gökhan Aslan, hükümetin yasakları yeniden gözden geçirmesi konusunda adım atmasını istedi.

Aslan, "Geçtiğimiz 14 ay süre zarfında artan vaka artışlarının karşısında sürekli kapatılan ve yasaklanan sektörümüzün artık dayanacak gücü kalmamıştır. Tüm işletmeler çok büyük paralar harcayarak konsept işletme mekanlarını hizmetine sunuyor ve halkımızda en iyi hizmet aldığı, en temiz yerleri, en sevdiği yerleri tercih ederek bu döngüyü sağlıyor. Sektörümüzün görünmeyen günlük giderleri çok büyüktür. Biz kapalı olduğumuz zaman elektriğimiz, kiralarımız, personel giderlerimiz durmuyor, artık bunu karşılayacak durumumuz kalmamıştır" dedi.

Geçen yıl uygulanan kapanma sonrasında işletmelerin çeklerini, kredi kartlarını, kiralarını ödeyebilmek için bankalardan kredi çektiklerini ifade eden Aslan, "Bu 2. kapanmadan ötürü biriken ödemelerimiz için tekrar kredi çekmek durumda değiliz. Zaten banklar da tekrar kredi kullandırmıyor" şeklinde konuştu.

İşletmelerdeki masaların müşteri öncesi ve sonrası sürekli alkol bazlı dezenfektanla temizlendiğini, kullanılan tabak, çatal kaşık, bardakların sürekli bulaşık makinalarında yüksek basınç ve buharla yıkandığını söyleyen Aslan, "İşletmelerimiz konseptlerinde bulunan okey, tavla ve yüzyıllar boyu tarihi ve kültürü olan nargilenin yasaklanması işletmelerimizde müşteri akışını durdurmuştur. Okey masalarımız, takımlarımız ve tavlalarımız her oyundan sonra dezenfektanlarla siliniyor, ayrıca her masada dezenfektan bulunduruyoruz" dedi. Aslan, "2020 yılı içerisinde açık olmamıza rağmen vaka sayıları bu kadar yüksek değilken, şimdi işletmelerimiz kapalı olduğu halde vaka sayılarının bu kadar artması bizimle alakası olmadığını ve pandeminin faturasının sektörümüze kesildiğini açıkça görüyoruz" diye konuştu. Aslan devlet yetkililerine seslenerek sektöre en kısa zamanda çare bulunmasını talep ettiklerini, aksi taktirde her işletmemim kısa bir süre sonra kapısına kilit vurmak zorunda kalacağını ifade etti.

Son dakika haberi... - KKTC'de işletme sahiplerinden bakanlık önünde nargile ve tavlalı protesto
Son dakika haberi... - KKTC'de işletme sahiplerinden bakanlık önünde nargile ve tavlalı protesto
Son dakika haberi... - KKTC'de işletme sahiplerinden bakanlık önünde nargile ve tavlalı protesto
Son dakika haberi... - KKTC'de işletme sahiplerinden bakanlık önünde nargile ve tavlalı protesto

Sağlık Bakanlığı, Protesto, Kıbrıs, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... - KKTC'de işletme sahiplerinden bakanlık önünde nargile ve tavlalı protesto - Son Dakika


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