KKTC'de kış saati uygulaması başlıyor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gece 04.00'de saatler bir saat geri alınacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gün ışığından daha fazla yararlanmak için kış saati uygulamasına geçiyor. KKTC'de bu gece 04.00'de saatler bir saat geri alınacak.

KKTC'de ileri saat uygulaması 29 Mart'ta başlamış ve konuyla ilgili açıklamada söz konusu kararname çerçevesinde saatlerin 25 Ekim'de yeniden geri alınacağı belirtilmişti. - LEFKOŞA