KKTC halkı yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan umutlu - Son Dakika

KKTC halkı yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan umutlu

21.10.2020 11:16

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'yi daha iyi noktalara getireceğine inandıkları yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan umutlu olduklarını belirtiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'yi daha iyi noktalara getireceğine inandıkları yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan umutlu olduklarını belirtiyor.

AA muhabiri, başkent Lefkoşa'daki KKTC vatandaşlarına yeni Cumhurbaşkanı Tatar ile ilgili görüşlerini sordu.

Esnaf Zülfikar Öznur, Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin KKTC için iyi olduğunu belirterek "Tatar'dan umutluyum. Türkiye'den ayrılmayız çünkü ana vatanımızdır. Ersin Tatar, Türkiye'ye bağlıdır. Sayın Tatar'ı, uzun zamandır tanırım, iyi insan, dürüst ve milliyetçi bir insandır. Bizi hiçbir zaman gavura teslim etmez." dedi.

Kıbrıs müzakerelerinde de Tatar'dan geçmişe göre daha iyi performans beklediklerini kaydeden Öznur, "Türkiye'nin de desteğiyle daha iyi olacağız. Milletimiz, evlatlarımız ve torunlarımız için ilerisi daha iyi olsun." diye konuştu.

Emekli Hüseyin Dikbaş da 30 yılı aşkın süredir KKTC'de yaşadığını belirterek bu zaman dek, Mustafa Akıncı hariç, seçilen tüm cumhurbaşkanlarıyla hemfikir olduklarını söyledi.

Dikbaş, "Tatar'ın, Türkiye ile çok uyumlu ve sağlıklı diyaloğu sağlayacak kişi olduğuna inanıyorum. Milletimize, devletimize hayırlı olsun. Tatar'ın seçilmesinden dolayı çok mutluyuz. Bundan önce verilen tavizler artık olmayacak. Tatar, daha kararlı olacak." ifadelerini kullandı.

Tatar'ın Rum kesimiyle yürütülecek müzakere sürecinde güçlü duracağına inandığına vurgu yapan Dikbaş, KKTC halkının da buna inanarak Tatar'ı seçtiğini ifade etti.

"Türkiye ile uyum içinde olacak bir cumhurbaşkanı"

61 yaşındaki esnaf Ahmet Cabacaba da Türkiye yanlısı olduğunu belirterek "Bana göre Tatar, Türkiye ile uyum içinde olacak bir cumhurbaşkanı. Bu, bizim memleketimiz için daha hayırlı olacaktır." dedi.

Tatar'ın uzun bir siyaset tecrübesi olduğuna işaret eden Cabacaba, Rum kesiminin bir anlaşma istemesi halinde bunu Tatar'la gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Cabacaba, Rumlarla bir anlaşmanın mümkün olmadığını da belirterek Türkiye ile hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.

"Tatar'ın seçimi kazanmasından mutluyum"

Memur Merve Üresin de "Tatar'ın seçimi kazanmasından mutluyum. Sayın Tatar'ın bu görevi yerine getireceğinden fazlasıyla umutluyum. Ülkemize çok hayırlı olacağına inanmaktayım." dedi.

Tatar'ın Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Üresin, böylelikle Tatar'ın Kıbrıs Türk halkını Türkiye ve dünyada başarılı olarak temsil edeceğine vurgu yaptı.

Üresin, "Tatar'ın müzakerelerde KKTC halkının haklarından hiç taviz vermeyeceğinden ve bizi çok iyi bir şekilde savunacağından eminim. Bu saatten sonra konuşulacak tek konu; Türkiye'nin garantörlüğünde, iki devletli bir çözümdür." dedi.

Üniversite öğrencisi Tanem Yalgıç da Tatar'ın seçimi kazanmasından dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin çözümü noktasında Tatar'ın yürüteceği çalışmaların hayırlı olacağını vurgulayan Yalgıç, "Şu an Ersin Tatar'ın savunduğu bir çözüm var; o da, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm. Benim de inancım o yöndedir çünkü artık federasyon tezi çürümüş bir tezdir. Yeniliklerin artık masaya konulması gerekiyor, Tatar da bunun savunucularından birisidir." ifadelerini kullandı.

Yalgıç, Tatar'ın planladığı şekilde hareket edebildiği ve bir engelle karşılaşmadığı takdirde gençlerin önünü açabileceğine de inandığını belirtti.

KKTC'de 18 Ekim Pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar, oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

KKTC halkı yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan umutlu
KKTC halkı yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan umutlu
KKTC halkı yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan umutlu
KKTC halkı yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan umutlu

Cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC halkı yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan umutlu - Son Dakika

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