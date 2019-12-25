KKTC'li milletvekillerinden İHA'ların konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'li milletvekillerinden İHA'ların konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'na ziyaret - Son Dakika

KKTC'li milletvekillerinden İHA'ların konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'na ziyaret

6 saat önce

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 4 partinin milletvekilleriyle birlikte Türkiye'den gelen insansız hava araçlarının (İHA) konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'nı ziyaret etti.

KKTC'li milletvekillerinden İHA'ların konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'na ziyaret, System.String[]

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 4 partinin milletvekilleriyle birlikte Türkiye'den gelen insansız hava araçlarının (İHA) konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'nı ziyaret etti.


KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre'ye Geçitkale Havaalanı'nı ziyaretinde UBP milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ile Yasemin Öztürk, HP milletvekili Hasan Topal, DP milletvekili Koral Çağman ve YDP milletvekili Bertan Zaroğlu eşlik etti. Töre ve milletvekilleri Geçitkale Havaalanı giriş kapısında Mustafa Kemal Atatürk, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın posterleri KKTC ve Türk bayraklarıyla poz verdi.


Meclis Başkan Yardımcısı Töre, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, Rum tarafının sürekli olarak silahlandığını İsrail'den de 8 adet İHA ve SİHA aldığını belirterek, "Türkiye'nin de burada bir adım atması gerekirdi. Türkiye'nin Türk ordusunun bölgede caydırıcı gücünü arttırmak lazım" ifadelerini kullandı..


Töre, Geçitkale Havaalanı'nda İHA'ların konuşlandırılmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir savaş hazırlığı olmadığını, barışa dair caydırıcı bir adım olduğunu kaydetti.


Töre, Türkiye ve Türk ordusu bölgede ne kadar caydırıcı güç olursa Rum tarafı ve Yunanistan'ın da o kadar saldırganlıktan uzaklaşacağını, Rumların silahlanmaları ve ortak tatbikatlar yapmaları sonucunda İHA'ların konuşlandırılmasının şart olduğunu kaydetti ve "Türkiye ve TSK'yı destekliyoruz" şeklinde konuştu.


Türk ordusu bölgede ne kadar güçlü hale gelirse caydırıcılığının da o kadar artacağını vurgulayan Töre, gerekirse Rumların attığı adımlara denk adımlar atılabileceğini dile getirdi.


Rumların mevcut tutumuyla Kıbrıs'ta bir çözüm olmayacağının anlaşıldığını vurgulayan Töre, uyanık olmak gerektiğini, Rumların Enosis hayallerinin sürdüğünü, bu nedenle Türkiye'nin bölgedeki varlığını artırması gerektiğini düşündüğünü belirtti. - LEFKOŞA

Türkiye, Kıbrıs, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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