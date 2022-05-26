KKTC'nin Güzelyurt kentine "Sakaryapark" kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC'nin Güzelyurt kentine "Sakaryapark" kurulacak

26.05.2022 09:34
KKTC'nin Güzelyurt kentine "Sakaryapark" kurulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentine "Sakaryapark Şifa Evi ve Aromatik Bahçe" kurulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentine "Sakaryapark Şifa Evi ve Aromatik Bahçe" kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği iş birliği programı kapsamında, 6 bin aromatik bitkinin bulunduğu tır yola çıktı.

Mart ayı olağan meclis toplantısında onaylanan "Güzelyurt Belediyesi Sakaryapark Şifa Evi ve Aromatik Bahçe" projesi kapsamında gönderilen hibeyle oluşturulacak alanın içerisinde şifa evi, bal evi ve tıbbı aromatik bahçe yer alacak.

Projeyle hem kardeşlik duygularının pekiştirilmesi hem de Sakarya'da üretilen ürünlerin tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

YORUMLAR
500
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraşlı Kıbrıs gazilerini kabul etti KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraşlı Kıbrıs gazilerini kabul etti Reyhanlılı öğrenciler wushu şampiyonasından derecelerle döndü Reyhanlılı öğrenciler wushu şampiyonasından derecelerle döndü
Kaynak: AA

Türkiye, Sakarya, Kıbrıs, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'nin Güzelyurt kentine 'Sakaryapark' kurulacak - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:51:02. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC'nin Güzelyurt kentine "Sakaryapark" kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement