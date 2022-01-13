KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 10. yılında anıldı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 10. yılında, Muratpaşa'da Kıbrıs Türk Şehitleri Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı.
Muratpaşa Belediyesi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneğince gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Ümit Uysal, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Çelenk sunumuyla başlayan anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törende konuşan Uysal, "Kıbrıs davası, Kıbrıs Türk'ünün eşit ve özgür yaşama davasıdır. Yaşanan gelişmeler bu davanın önemini azaltmamalıdır." dedi.
Kaynak: AA
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