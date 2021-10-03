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KKTC'ye yurt dışından gelişlerde "KKTC Yolcusu Giriş Formu" doldurulması zorunlu oluyor - Son Dakika

KKTC'ye yurt dışından gelişlerde "KKTC Yolcusu Giriş Formu" doldurulması zorunlu oluyor

03.10.2021 14:55
KKTC'ye yurt dışından gelişlerde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), yurt dışından gelecek 18 yaş üstündeki yolcuların yarından itibaren Adapass internet sitesinden "KKTC Yolcusu Giriş Formu"nu doldurması gerekecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), yurt dışından gelecek 18 yaş üstündeki yolcuların yarından itibaren Adapass internet sitesinden "KKTC Yolcusu Giriş Formu"nu doldurması gerekecek.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, ilave yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbir kararları aldı.

Buna göre, KKTC'ye hava-deniz yolları ile Ada dışından gelerek kara sınır kapılarından giriş yapacak kişiler, yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden girerek KKTC Yolcusu Giriş Formu'nu doldurup bu formun çıktısını alacak.

Siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının "ADAPASS", TC vatandaşlarının "HEALTHPASS", AB vatandaşlarının "GREENPASS" ve Birleşik Krallık vatandaşlarının "NHS QR Kodlu Evrak" eklemesi gerekecek. Eklenen evraklar ülkeye girişte kontrol edileceği için yolcuların bunları da beraberlerinde getirmesi gerekiyor.

Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını AdaPass uygulamasında belirtilen bölüme eklemeleri ve onların da ekledikleri belgeleri kontrol edilmek üzere beraberlerinde taşımaları isteniyor.

Ülkeler renk kodlarına ayrıldı

KKTC'ye girişlerde ülkeler renk kodlarına göre ayrılarak yeni kriterler belirlendi.

Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı renkteki ülkelerde bulunanların (KKTC vatandaşı hariç) ülkeye girişleri yasak olacak.

Kırmızı renkteki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yaptırdığı, sonucu negatif olan PCR testi ve 7-10 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.

Turuncu renkteki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek. Aşısız olanlardan negatif olduklarını gösteren PCR sonucu istenecek ve bu kişiler, 5 gün karantinaya tabi tutulacak.

11 Ekim 2021'den itibaren gelecek kişiler ülkeye girişte son 72 saatlik negatif PCR test sonucunu ibraz etmeden ülkeye giriş yapabilecek ancak bu kişilere ülkeye girişte PCR/antijen testi yapılacak.

Türkiye turuncu kategoride yer alıyor.

Yeşil renkteki ülkelerden gelen, aşılı olan veya daha önce Kovid-19 hastalığını geçirmiş kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak, aşısız olanlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek.

Togo Cumhuriyeti, COVIRAN Bereket, PCR Testi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'ye yurt dışından gelişlerde 'KKTC Yolcusu Giriş Formu' doldurulması zorunlu oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'ye yurt dışından gelişlerde "KKTC Yolcusu Giriş Formu" doldurulması zorunlu oluyor - Son Dakika
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