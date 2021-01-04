Son dakika... - KKTC yeni meclis başkanını seçemedi - Son Dakika

- KKTC yeni meclis başkanını seçemedi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Meclis Başkanlığı seçimlerinde 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun kızı Resmiye Canaltay 26 ret oyu alınca başkan seçilemedi.

KKTC Meclis Başkanlığı seçimlerinde ilk defa bir aday "ret" oyu aldı. Toplam 47 milletvekilinin oy kullandığı 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde başkanlık seçiminde 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser ve 5 geçersiz oy kullanıldı. Ulusal Birlik Partisi tarafından tek aday olarak gösterilen Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay 26 ret oyu alınca başkan seçilemedi.

KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay yaptığı açıklamada, başkanlık seçiminin perşembe günü tekrar yapılacağını belirtti. Canaltay'ın Meclis Başkanlığı görevine seçilebilmesi için en az 26 kabul oyu alması gerekiyor.

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu tarafından Meclis Başkanlığı adaylığı için oy çokluğuyla Canaltay'ın seçilmesi üzerine mevcut Meclis Başkan Yardımcısı Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, bu karara sert tepki göstermişti.