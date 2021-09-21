KOAH hastası eşi için yaptığı kozalak pekmez üretimini yılda 5 tona çıkardı - Son Dakika

Bartın'da KOAH hastası eşi için yapımına başladığı kozalak pekmezi üretiminde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) desteklerinden de faydalanarak üretimini yılda 5 tona çıkaran 47 yaşındaki Gülten Özsoy, siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde yaşayan Özsoy, 5 yıl önce KOAH hastası olan eşi Ahmet Özsoy için deneme amaçlı kozalak pekmezi yaptı.

Eşinin pekmezin faydasını görmesi sonucu öncelikle çevresinden siparişler alan Özsoy, artan talep üzerine ORKÖY desteklerinden de faydalanarak üretimini artırıp aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.

Özsoy, gazetecilere, eşi için ilk etapta 30 kilo pekmez yaptığını söyledi.

Pekmezin, eşinin öksürüğüne, akciğerlerine iyi geldiğini fark etmesiyle yıl boyunca evinde üretim yaptığını dile getiren Özsoy, "İlk olarak eşim için yılda 30 kavanoz yapıyordum. Eşim faydasını gördükten sonra arkadaşlarına tavsiye etti. Faydasını gören arkadaşları da başkalarına tavsiye etti. Ardından 10 kavanoz, bir kasa halinde siparişler almaya başladık. ORKÖY Bölge Müdürlüğünden yüzde 20'si hibe, geri kalanı 3 yıl faizsiz geri ödemeli destek aldık. İlk yıllarda yılda 1 ton olan üretimimizi bu yıl 5 tona kadar çıkardık. Türkiye'nin bütün illerinden ve yurt dışından siparişler alıyoruz." diye konuştu.

Özsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirenlerin de kozalak pekmezine rağbet gösterdiğini aktardı.

Pekmezin üretimiyle ilgili bilgi de veren Özsoy, ormandan topladıkları kozalakları kazanlarda kaynattıktan sonra yüzde 30 oranında şeker ilavesi yaparak kıvamını alana kadar kaynatmaya devam ettiklerini anlattı.