Son Dakika Haberleri: Kobani sınırında askeri hareketlilik
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Kobani sınırında askeri hareketlilik

5 dakika önce

Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı.

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Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı.

Suriye'nin Ayn El Arab kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Kirpi olarak adlandırılan 5 adet zırhlı araç, sınırdan askeri birliğe giriş yaptı. Bir süre askeri birlikte bekleyen zırhlılar, daha sonra Kobani sınırından Mürşitpınar üs bölgesine gitti.

(Şinasi İnan/İHA)

Şanlıurfa, Suriye, Kobani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
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