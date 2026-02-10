KOBİ Destekleri ve Korunan Alanlar Artıyor

6 Nisan 1920

1- KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik araştırma projeleri desteklenecek

TÜBİTAK tarafından yürütülen uluslararası çağrıyla, KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek ve akademik ortaklar tarafından yürütülecek araştırma projelerinin desteklenmesi hedefleniyor

Çağrı için 25 Mart'a başvuru alınacak ve en az iki çağrı katılımcısı ülkenin yer aldığı uluslararası işbirliği projelerine destek verilecek

2- Türkiye'de korunan alan sayısı 692'ye yükseldi

Bu kapsamda, Giresun'un Bulancak ilçesindeki alan "Yedimeşe Tabiat Parkı" ilan edilirken, "Tokat'ın peri bacaları" olarak anılan Niksar ilçesindeki "Dilimkayalar Tabiat Anıtı" da koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin: "Ulusal düzeyde öneme sahip bu müstesna alanların korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek gelecek kuşaklara milli miras olarak bırakılması hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

3- Türkiye'nin 70 köyünde 10 veya daha az kişi yaşıyor

Ülkede, 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı, 456 olarak kayıtlara geçti

4- İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ilden daha kalabalık

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre Esenyurt'un nüfusunu, 957 bin 792 ile Gaziantep'in Şahinbey, 952 bin 198 ile Ankara'nın Çankaya ilçeleri takip etti

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi, ülke nüfusunun 10'da birini oluşturdu

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1704 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi olarak kayıtlara geçti

5- Esenyurtlular, 1 milyonu aşan nüfusu anlattı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy: "Bu yılki verilere göre, Esenyurt ilçemiz 1 milyonu 3 bin 95 kişiyi geçti. Nüfus yoğunluğumuz daha da arttı. İnşallah bu şampiyonluğumuzu daha iyi yaşam kalitesiyle buluşturmak istiyoruz. Tabii bu birincilik ilk başta insana hoş gelen bir tebessüm yaratıyor. Fakat yoğun nüfus, beraberinde kronik kent sorunlarını getiriyor. Ekibimizle birlikte hedefimiz bu sorunları azaltmak"

Gayrimenkul danışmanı Murat Kaya: "Burada çok fazla nüfus var. Geniş aileler, dışarıdan gelenler, yabancılar var. Çok kozmopolit bir bölge. Her kültürden insan var. Bu yüzden konut talebi hiç azalmıyor, aksine artıyor. Diğer ilçelere oranla konut fiyatlarının daha düşük olması da bu nüfusu artırıyor"

6- E-ticaret hacminin şubatta 400 milyar lirayı aşması bekleniyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"Takvim etkisi ve kampanya yoğunluğuyla birlikte, Sevgililer Günü'nün katkısı ve bu yıl ramazan ayının aynı döneme denk gelmesinin yaratacağı ilave taleple şubat ayında e-ticaret hacminin 400 milyar liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz"

"Özellikle hediye odaklı kategorilerin yanı sıra ramazan ayına yönelik gıda ve hızlı tüketim ürünlerinde de satışların ortalama yüzde 50-60'a varan oranlarda artmasını öngörüyoruz"

7- ABD'de binlerce çalışanı etkileyen işten çıkarma dalgası ivme kazandı

Ülkede çeşitli sektörlerde işten çıkarma yoluna giden şirketlere Amazon, Dow, Pinterest, HP, Verizon, Tyson Foods gibi firmalar ekleniyor

?ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların sayısının, geçen ay 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek ocak ayı seviyesine ulaşması dikkati çekiyor

8- İkinci el elektrikli otomobile yönelik talebin artması bekleniyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç:

"Türkiye elektrik araç satış hacmiyle Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük dördüncü elektrikli otomobil pazarı konumuna yükseldi"

"Bu tablo, elektrikli araçların yalnızca yeni satışlarda değil, ikinci el piyasasında da belirleyici bir ağırlık kazandığını gösteriyor"

9- İsviçreli avukatlar, ülkelerini ve Bakan Cassis'i Gazze'deki soykırıma yeteri kadar tepki vermemekle suçluyor

Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'i UCM'ye şikayet eden İsviçreli avukatlardan Irene Wettstein Martin:

"(İsrail tarafından) İşgal altında bulunan Filistin topraklarındaki korkunç duruma verilen bu zayıf tepki, Cassis'in suç ortaklığını ortaya koyuyor"

"(Gazze'deki soykırım) Biz sadece bu korkunç gerçekleri göz önünde bulunduruyoruz ve İsviçre'nin bu konuda ne yaptığını inceliyoruz"

10- AB'de, artan güvenlik ve rekabet baskısı "iki vitesli Avrupa" tartışmasını güçlendirdi

AB içinde entegrasyonun üye ülkeler arasında farklı hızlarda ilerlemesini öngören yaklaşım, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, savunma harcamaları, sanayi politikası ve ABD ile Çin karşısında rekabet gücünün artırılması gibi başlıklarda ortak hareket etme kapasitesinin sorgulanmasıyla yeniden gündeme geldi

Uzmanlara göre, artan güvenlik tehditleri ve küresel rekabet karşısında AB'nin, savunma ve sanayi gibi alanlarda ilerleme kaydedebilmesi için tüm üyelerin uzlaşısını beklemeden, konuya göre değişen çekirdek gruplarla daha hızlı ve esnek entegrasyon modeline yönelmesi gerekiyor

11- Osmanlı'yı 33 yıl ayakta tutan padişah: Sultan II. Abdülhamid

Sultan Abdülhamid, imparatorluğun en zorlu dönemlerinde tahtta bulunduğu 33 yılda uyguladığı siyasetle devleti 33 yıl ayakta tutmayı başardı

II. Abdülhamid döneminde Osmanlı coğrafyasında eğitim, ulaşım, sağlık, kültür-sanat ve diğer birçok alanda önemli atılımlar yapıldı

12- KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Çocukların çetelere ve şiddete yönelmesinde birden fazla risk faktörü etkili

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Erden Çınar: "Eğitim sistemi güçlü ve dolaylı bir belirleyici. Okul güvenli alandır, aidiyet hissettiğimiz, davranışlarımızın düzenlendiği ve sağlıklı rol model kurduğumuz yerlerdir. Okul koruyucu rollerini sergileyemezse çocuk için koruyucu faktör değil, çetelere itici kurum haline gelir"

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden Dr. Halil Türker: "Dizilerde hem sözel hem de fiziksel şiddet çok ön planda. Ekrandaki sözel şiddeti de görsel şiddet kadar önemsemeliyiz. Bunun sonuçlarını son zamanlarda haberlerde çok sık görüyoruz"

13- KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - İnternet kullanımı filtrelenmeyen çocuklar suça yönelebiliyor

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin:

"Aileler internet kullanımı ve oyun konusunda filtreleme yapmazsa çocuklar zamanla sosyal medya ve oyunun etkisinde kalabiliyor. Bu sürecin devam etmesi, çocukların suça sürüklenmesine yol açabiliyor"

14- Dünya "su iflasına" sürüklenirken kaynakların yönetimi daha kritik hale geliyor

Birleşmiş Milletler Üniversitesi raporuna göre 2022-2023 yılları arasında 1,8 milyar insan kuraklık koşullarında yaşarken, sulak alan ekosistemleri kaybının yıllık maliyeti 5,1 trilyon dolar, kuraklığın maliyeti ise 307 milyar dolar olarak hesaplandı

Raporun yazarı ve BM Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü (UNU-INWEH) Direktörü Kaveh Madani: "Uzun süre aşırı kullanım nedeniyle suyu tasarruf hesabımızdan çekmek zorunda kaldık ve dengesizlik giderek derinleşti. Bu süreçte çevrenin, yani sesi olmayan paydaşın payını adeta çaldık ve bunun sonucu olarak da bugün ekosistemlerin çöküşüne tanıklık ediyoruz"

15- Süper Lig'in dibinde galibiyet krizi, zirvesinde namağlup seri

TÜMOSAN Konyaspor 15, Kasımpaşa 14, Corendon Alanyaspor da son 12 haftada birer galibiyet elde etti ve kazanmayı unuttu

Süper Lig'de 12 puanla 18. ve son basamakta yer alan Fatih Karagümrük, 8 hafta sonra galibiyet aldı

Süper Lig'de 21 hafta geride kalırken Fenerbahçe, namağlup ünvanıyla zirve yarışına devam ediyor

16- Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, erkek milli takımını finallerin favorisi olarak görüyor:

"Bu takım iki kez Avrupa'da yılın en iyi takımı seçildi. O yüzden artık Avrupa'da madalya hedefleyen bir yapıya sahibiz. Ben bu sporcuların her zaman finallerde yer alacağına yürekten inanıyorum"

"İnanıyorum ki sporcularımız, 2026'nın ilk dünya kupasında finallerde olmaya ve madalyalar kazanmaya başlayacak. Dünya kupaları, challenge cuplar ve dünya şampiyonası dahil katıldığımız her organizasyonda kürsü hedefimiz var"

17- Avrupa Takım Badminton Şampiyonası'nda hedef kadınlarda ve erkeklerde final oynamak

Milli takımın Endonezyalı antrenörü Endra Mulyajaya:

"Kadın kategorisi için umudumuz büyük, finale kadar bekliyorum. Erkek kategorisinde yine final ya da yarı finale kadar çıkacağımızı bekliyorum"

