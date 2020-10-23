Koca Yusuf'un mezarının bulunması için komisyon oluşturuldu - Son Dakika

Koca Yusuf'un mezarının bulunması için komisyon oluşturuldu

23.10.2020 22:15

- Koca Yusuf'un mezarının bulunması için komisyon oluşturuldu Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Koca Yusuf'un mezarının bulunup Türkiye'ye nakledilmesi için kurulan komisyonun Pazartesi günü toplanacağını açıkladı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Koca Yusuf'un...

- Koca Yusuf'un mezarının bulunması için komisyon oluşturuldu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Koca Yusuf'un mezarının bulunup Türkiye'ye nakledilmesi için kurulan komisyonun Pazartesi günü toplanacağını açıkladı

SİVAS - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Koca Yusuf'un mezarının bulunup Türkiye'ye nakledilmesi için kurulan komisyonun pazartesi günü toplanacağını açıkladı.

Gazeteci-Yazar Fatih Çekirge'nin Koca Yusuf'un mezarının Azor adalarında bir klişenin bahçesinde bulunduğunu açıklaması Türkiye Güreş Federasyonu'nu harekete geçirdi. Dünya Güreş Şampiyonu Koca Yusuf'un mezarının tespit edilip Türkiye'ye getirilmesi için bir komisyon kuruldu. Komisyonun Pazartesi günü çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

"Türk gibi güçlü" sözünü dünyaya kabul ettirdi

Sivas'ta konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Fatih Çekirge tarafından gündeme getirilen konuya duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını ifade edip, "Yaklaşık 10 gün önce Fatih Çekirge Bey köşe yazısında cihan pehlivanı Koca Yusuf'un mezarının Azor adalarında bir klişenin bahçesinde olduğunu iddia etti. Koca Yusuf gibi, 'Türk gibi güçlü' sözünü tüm dünyaya kabul ettirmiş bir cihan şampiyonu güreşçiyi kaleme aldığı için ben kedisine teşekkür ediyorum" dedi.

DNA testi yapılmaya çalışılacak

Aydın, konunun gündeme gelmesi ile federasyon olarak harekete geçtiklerini ifade edip, mezarın bulunması halinde DNA testi yaptırmaya çalışacaklarını söyledi. Aydın, "Söz konusu koca Yusuf olunca Güneş Federasyonu olarak kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Çünkü bizim tarihimize karşı, geçişimize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle federasyon olarak hemen harekete geçtik. Koca Yusuf'un mezarının bulunması hususunda bir komisyon kurduk. Önümüzdeki pazartesi günü komisyonda bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda bir yol haritası belirleyeceğiz. Çizilecek yol haritası doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Eğer koca Yusuf'un mezarını bulursak, Azor adalarında klişenin bahçesinde ise, bunun tespitini yapabilirsek, DNA testlerini yaptırabilirsek, sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bey'in ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in destekleri ile ülkemize getireceğiz" şeklinde konuştu.

'Türk gibi güçlü' sözünü dünyaya kabul ettirdi

Aydın, Koca Yusuf'un 'Türk gibi güçlü' sözünü dünyaya kabul ettirdiğini hatırlatarak, "Koca Yusuf 'Türk gibi güçlü' sözünü dünyaya kabul ettirmiş bir isim. Cihan şampiyonu olmuş bir güreşçimiz. Dünyada ve Avrupa'da hiç sırtı yere gelmemiş bir güreşçinin, bir efsane ismin mezarının Azor adası kilisesinin bahçesinde olması bizim için çok üzücü bir durum. Tabii bu iddia doğru ise. Onun yeri Türkiye'dir. Hiç sırtı yere gelmemiş bu güreşçimizin sırtının yere geleceği tek yer kendi vatanıdır. Bunun için biz mezarını ülkemize getirmek istiyoruz" dedi.

Nereye nakledilecek?

Aydın, Koca Yusuf'un mezarının bulunması halinde na'şının nereye nakledileceğinin istişare edileceğini ifade edip şunları söyledi:

"İlk etapta hedefimiz mezarının tespit edilmesi. Mezarı tespit edildikten sonra Güreş Federasyonu yönetimi olarak komisyon olarak bir karar vereceğiz. Daha sonra sayın bakanımızın da görüş ve onayını alarak, inşallah en uygun olduğu yere, en layık olduğu yere na'şının naklini gerçekleştireceğiz inşallah."

Koca Yusuf'un mezarının bulunması için komisyon oluşturuldu
Koca Yusuf'un mezarının bulunması için komisyon oluşturuldu
Koca Yusuf'un mezarının bulunması için komisyon oluşturuldu
Koca Yusuf'un mezarının bulunması için komisyon oluşturuldu

Koca Yusuf, Türkiye, Güreş, Aydın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Koca Yusuf'un mezarının bulunması için komisyon oluşturuldu - Son Dakika Spor


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