KOCAELİ Akşener: Bu harami düzeni helal oylarımızla, demokrasiyle attaya göndereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, halka oylarının çok kıymetli olduğunu belirterek, 'Ceketimi assam, şapkamı assam seçim zamanı bitmiştir. El ele vereceğiz ve birlikte bu harami düzeni helal oylarımızla, sandıkta demokrasiyle attaya göndereceğiz' dedi.

Akşener memleketi Kocaeli'de Çayırova ve Darıca ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Darıca ilçesi Çınaraltı mevkisinde halka seslenen Akşener, 'İstedik ki sizin dertlerinizin konuşulduğu, sizin dertleriniz üzerinden bütün siyasi partilerin çare ürettiği ve o çareler üzerinden rekabet ettiği, o rekabete göre de sizin seçimlerde karar verebileceğiniz, seçmenin velinimet olmasını sağlamak için gezdim ben. Netice itibariyle farkındaysanız Türkiye'de hafif hafif oculuk, buculuk gidiyor. Sizin dertlerinize dair hangi çarelerin üretilebileceği ufak ufak da olsa konuşulmaya başlandı" diye konuştu.

İstihdama yönelik adım atılmadığını söyleyen Akşener, şöyle devam etti:

"Şimdi mesele şu; o esnafların içerisinde nelere rastlarsınız. Çünkü o esnaf dükkanlarında müşteri velinimettir. Müşterisine söven esnaf var mı? Halbuki seçmenine söven siyasetçi var bu ülkede. Seçmenine terörist diyen siyasetçi var bu ülkede, seçmenine nankör diyen siyasetçi var bu ülkede, seçmenine şükürsüz diyen siyasetçi var bu ülkede. Sana ne kardeşim sana ne, sen esas olan sen çiftçinin derdine hangi çareyi ürettin. Bu sene nisan ayında gübre atacaktı çiftçimiz, dedik ki 'Kardeşim çiftçimin gübresini ücretsiz ver, nisan ayında atsın' Bak Ukrayna ile Rusya arasında savaş var. Ayçiçek yağını getiremediniz kahroldunuz kalpten gidiyordunuz. Çünkü Türkiye'de gıda olarak kendine yetebilme işini bitirdiniz. Dolayısıyla oradan buradan belki buğday da alamayacaksınız. Çiftçinin gübresini ücretsiz atsın dedik, hayır dediler. Ne oldu biliyor musunuz? Telekom'un 24 milyarın hak hukukunu her birinin cebine koydular, çiftçi gübre atamadı. Haram olsun zıkkım olsun size be. Mesela 10-11-5 maaş alan var, danışmanlar var sarayda. Senin oğlun, kızın 4 yıllık üniversiteyi bitirip ne iş olsa yaparım şeklinde iş arıyor ama iş bulamıyor. Çünkü istihdama yönelik hiçbir adım atmadılar."

'ŞEÇMEN VELİNİMETTİR'

Akşener, halka oylarının çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Şimdi ne yapacağız? Şimdi el ele verip bir şey yapacağız. El ele vereceğiz ve buraya benim geldiğim gibi ağalar gelecek karşınızda hazır ola geçecek. Oylarınız çok kıymetli olacak. Bana da oylarınız kıymetli olsun, ağalara da kıymetli olsun ve öğreteceğiz hep beraber seçmen velinimettir ağalar. Ceketimi assam, şapkamı assam seçim zamanı bitmiştir. El ele vereceğiz ve birlikte bu harami düzeni helal oylarımızla, sandıkta demokrasiyle attaya göndereceğiz. Biz kararlı bir şekilde bu harami düzeni el ele verip birlikte yıkıyoruz. Ondan sonra da 92 puanla atanamamış gencimizin yerine 58 puanla atanmış dayısı olan kişilerin o 92 puanlık hakkın hukukun yenildiği Türkiye'nin yeniden inşasını birlikte yapıyoruz. O 58 puanla atanmasına neden olan gencin ayılarından da dayılarından da hesap soruyoruz" dedi. (DHA)

Ergün AYAZ-Erol POLAT- Alişan KOYUNCU/DARICA(Kocaeli),(DHA)-