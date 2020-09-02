KOCAELİ Avukat eşine şiddet uygulayan kişinin ev hapsinde öldürülmesi olayında gözaltına alınan 2... - Son Dakika

Avukat eşine şiddet uygulayan kişinin ev hapsinde öldürülmesi olayında gözaltına alınan 2 kişi adliyede

İZMİT'te eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy'un öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşmada gözaltına alınan katil şüphelisi Erhan D. ile kaçmasına yardımcı olan Hasan Ö. jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargınlandığı davadan dolayı ev hapsinde bulunan İhsan Kaan Şensoy, evine gelen bir kişi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, Şensoy'un oturduğu sitenin güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde İhsan Kaan Şensoy'u öldüren kişinin, olayın gerçekleşmeden önceki gece evine gelen arkadaşı Erhan D. olduğu sabaha kadar beraber sohbet ettikten sonra Şensoy'u tabancayla 3 el ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Yapılan fiziki ve teknik takibin arından katil zanlısı Erhan D. ile, olayın ardından kaçmasına yardımcı olduğu öğrenilen Hasan Ö., Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.

Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen 2 şüpheli burada tamamlanan işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.