KOCAELİ Bilişim Vadisi'nde girişimciler için 100 milyon liralık fon - Son Dakika

KOCAELİ Bilişim Vadisi'nde girişimciler için 100 milyon liralık fon

Bilişim Vadisi'nde girişimciler için 100 milyon liralık fonKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni" ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 100 milyon liralık fon oluşturduklarını, fon sayesinde erken aşama girişimlere...

KOCAELİ Bilişim Vadisi'nde girişimciler için 100 milyon liralık fon, System.String[]

Bilişim Vadisi'nde girişimciler için 100 milyon liralık fon

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni" ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 100 milyon liralık fon oluşturduklarını, fon sayesinde erken aşama girişimlere destek sunulacağını açıkladı.

Bilişim Vadisi'nde 'Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreniö gerçekleştirildi. Girişimcileri finansmana erişim, yatırım alabilme, tecrübe aktarımı, yetkin insan kaynağına erişim, farklı pazarlara adaptasyonunu sağlamak amacıyla kurulan girişim sermayesi fonu törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Emin Özer, Bilişim Vadisi Yönetim Genel Müdürü Habip Asan ile bilişim vadisinde yer alan firma yetkilileri katıldı.

'ÜLKEMİZDE İLK DEFA GİRİŞİM SERMAYESİ FONU KURUYORUZö

Bilişim Vadisi, Albaraka Türk Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurulacak yeni girişim sermayesi yatırım fonunun sözleşmesinin hayırlı olmasının dileyen Bakan Varank, 'Bugün imzalayacağımız Girişim Sermayesi Yatırım Fonuyla erken aşama girişimlere destek sunmanın yanında, onlara ölçek kazandırma yolunda da kritik bir adım atıyoruz. Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruyoruz. Bu fonun miktarını, zamanla daha da artırmanın peşindeyiz. İster yerli ister yabancı olsun, fona yatırım yapmak isteyen herkese kapılarımız açık. Belirlediğimiz alt katkı limitinin altına düşmemek kaydıyla, herkes yatırımcı olarak bu fona dahil olabilirö dedi.

"ÇIĞIR AÇICI ÖZGÜN TEKNOLOJİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Bilişim Vadisi'nde şu an 128 firma ve binin üzerinde çalışanın bulunduğunu söyleyen Bakan Varank, 'Biz Bilişim Vadisi'ni teknoloji tabanlı fikirlerin ürüne dönüştüğü, ticarileştiği ve dünyaya açıldığı bir Mega Teknoloji Koridoru olarak geliştiriyoruz. Bu yerleşke, Milli Teknoloji Hamlemizin yarınlarına, çığır açıcı özgün teknolojilere ev sahipliği yapacak. Kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum işbirliğinin en somut ürünleri burada hayat bulacak. Bilişim Vadisi'nde şu an 128 firma ve binin üzerinde çalışan bulunuyor. Bu firmalar; otomotiv elektroniği, raylı sistemler, elektronik izleme sistemleri, oyun ve animasyon, siber güvenlik, sanal gerçeklik ve görüntü işleme gibi alanlarında çalışmalar yürütüyor. Türkiye'nin otomobilinin Ar-Ge'si de burada yapılıyorö diye konuştu.

"BİLİŞİM VADİSİNE YAZILIM OKULU AÇIYORUZ"

Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde yazılım okulu açacaklarını açıklayarak, şöyle konuştu:

'Bilişim Vadisi'nde ayrıca Türkiye Açık Kaynak Platformu kapsamında bir yazılım okulu açıyoruz. Bir aksilik çıkmazsa, inşallah önümüzdeki sene şubat ayında ilk öğrencilerimizi almayı planlıyoruz. Bu okulda öğretmen olmayacak. Öğrenciler akran öğretimi metoduyla, yapay zeka temelli bir program üzerinden internet tabanlı olarak öğrenim görecek. Bu üst düzey eğitimler 3 sene sürecek ve öğrencilerden hiçbir bedel talep edilmeyecek. Gençlere her zaman verdiğim bir tavsiye var. İş aramanın değil, iş kuran ve iş veren olmanın peşinden koşun. Fikriniz var ama sermayeniz yoksa, biz varız, geliştirdiğimiz yenilikçi mekanizmalar var. Bu imkanlardan en iyi ve en verimli şekilde yararlanmaya bakın.ö

Törenin ardından Bakan Varank, Bilişim Vadisi içerisinde bulunan Vakıf Katılım'ın şube açılışı törenine katıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Bilişim Vadisi'nde girişimciler için 100 milyon liralık fon - Son Dakika

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